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Nuoto in acque libere, SwimTheIsland sbarca a San Vincenzo: 500 atleti in arrivo dall’Italia e dall’estero

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17 Giugno 2026

Nuoto in acque libere, SwimTheIsland sbarca a San Vincenzo: 500 atleti in arrivo dall’Italia e dall’estero

Livorno 17 giugno 2026 Nuoto in acque libere, SwimTheIsland sbarca a San Vincenzo: 500 atleti in arrivo dall’Italia e dall’estero

Il nuoto in acque libere sbarca a San Vincenzo. Sabato 20 e domenica 21 giugno infatti si terrà per la prima volta sul nostro territorio e in Toscana una tappa del circuito SWIMTHEISLAND, organizzato da TrioEvents in collaborazione con hu Park Albatros village e patrocinato dal Comune di San Vincenzo. Si tratta di un evento che vedrà protagonisti nelle acque di Rimigliano circa 500 atleti in arrivo da tutta Italia e dall’estero, secondo dei tre appuntamenti previsti nel 2026 dopo quello di San Teodoro e prima dell’ultimo, in programma tra Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio il prossimo 3 ottobre.

“Siamo orgogliosi di accogliere per la prima volta a San Vincenzo una tappa di SwimtheIsland, un evento che rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il nostro territorio attraverso lo sport – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci -. Manifestazioni di questo livello contribuiscono infatti a rafforzare il ruolo della nostra costa come destinazione di riferimento per il turismo sportivo, grazie alla straordinaria bellezza del paesaggio, alla qualità dell’accoglienza e ai servizi che il territorio è in grado di offrire. Un ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che collaborano alla riuscita della manifestazione – ha concluso il sindaco -, contribuendo a far conoscere e apprezzare San Vincenzo ben oltre i confini regionali”.

L’evento si svilupperà nell’arco di due giornate. Fin dalla mattina di sabato 20 saranno aperti l’Expo Village e la segreteria per il ritiro dei pacchi gara, mentre il programma agonistico prenderà il via con le prove dedicate ai più piccoli, seguite dall’evento Family/Team Relay, pensato per coinvolgere famiglie e squadre in una sfida all’insegna del divertimento. Nel pomeriggio spazio alle competizioni principali con la Short Swim di 1.800 metri e la prima frazione della Combined Swim, formula che si sviluppa su due giornate e combina la prova del sabato con quella della domenica. La giornata si concluderà con le premiazioni e con l’attesa Sunset Swim di 1.500 metri, seguita dal tradizionale Pirlo Party, momento conviviale dedicato ad atleti, accompagnatori e pubblico.

Domenica 21 giugno il programma entrerà nel vivo con la Classic Swim di 3.200 metri e con la seconda frazione della Combined Swim. Un calendario ricco e articolato che unisce competizione, partecipazione e intrattenimento, offrendo un’esperienza coinvolgente sia agli atleti più esperti sia a chi desidera vivere una giornata di sport e condivisione.