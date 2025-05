Home

12 Maggio 2025

Nuoto, numeri spettacolari ai campionati italiani di Ostia per la TDS

Livorno 12 maggio 2025 Nuoto, numeri spettacolari ai campionati italiani di Ostia per la TDS

Spalti gremiti e risultati eccellenti, 2 record mondiali, 3 record italiani assoluti, 8 juniores, 10 ragazzi e 14 esordienti. Numeri spettacolari per l’edizione dei Campionati Italiani Giovanili della FINP svoltisi a Ostia questo sabato 10/5, che rendono ancora più spettacolari i numeri della società livornese Toscana Disabili Sport ASD del presidente Maurizio Melis.

A precisa domanda afferma orgoglioso:

“Abbiamo partecipato con soli 2 atleti, Sofia Gagliardo Gurrieri e Camilla Turri, visto che gli altri del nostro gruppo sono appena diventati maggiorenni oppure non erano pronti alle gare competitive, e vedere il logo TDS al nono posto tra le società italiane, prima tra le diverse società toscane presenti, è un risultato che da una parte mi commuove sempre, e dall’altra mi rende orgoglioso del lavoro che la nostra allenatrice Eleonora Bologna porta avanti con tanta dedizione e passione, spesso anticipando di tasca le spese delle trasferte quando le nostre casse languono“.

Eleonora Bologna, intercettata ai Bagni Ausonia di Castiglioncello per il meritato relax del dopo-trasferta, alle parole del Presidente Melis glissa con eleganza: “Lo faccio con piacere perché il nuoto è la mia vita e questi ragazzi, il loro impegno, al di là dei risultati, me la riempiono“.

“4 ori in 4 gare sono un risultato che un po’ mi aspettavo – prosegue Bologna – considerando i tempi in allenamento, ma le performances di Camilla e che Sofia ancora una volta superasse sé stessa con 2 record italiani juniores va oltre le mie speranze, soprattutto se si considera che uno dei due è stato ottenuto migliorando il suo stesso record italiano di ben 6 secondi, che su una distanza di 100 metri è solo una conferma della grinta di questa ragazza che ad agosto compirà 18 anni“.

E ora? La TDS ha appena avviato una raccolta fondi, ci saranno problemi per i prossimi appuntamenti?

“Vero – risponde Melis -. La raccolta fondi è indispensabile perché, a parte sporadici contributi in occasione delle manifestazioni da noi organizzate, non riceviamo contributi pubblici e ci reggiamo esclusivamente con le donazioni di privati per sostenere le spese per questi ragazzi. La mia speranza è che questi eccezionali risultati facciano capire a tutti dove vanno a finire i loro soldi. Per i prossimi appuntamenti c’è il prestigioso Trofeo Settecolli a cui partecipiamo da 2 anni e i campionati assoluti estivi a luglio a Napoli. Speriamo di avere i fondi necessari per parteciparvi”.

Ma sappiamo anche che c’è qualcosa di ancora più prestigioso da rivelare al pubblico… “Eh sì – conclude Bologna – non volevamo menzionarlo per scaramanzia, ma stiamo aspettando la mail della Federazione per le convocazioni il 20-26 Luglio ad Istanbul per i campionati europei. Sarebbe la ciliegina sulla torta di un lavoro che i nostri ragazzi fanno ormai quotidianamente. A tal proposito mi faccia ringraziare la Livorno Aquatics nella persona di Stefano Franceschi che 2 volte alla settimana ci permette di far allenare i nostri ragazzi con gli atleti FIN“.

