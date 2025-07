Home

Nuoto paralimpico a Istanbul, altro titolo europeo per Sofia

27 Luglio 2025

Livorno 27 luglio 2025 Nuoto paralimpico a Istanbul, altro titolo europeo per Sofia

Giornata ancora densa di emozioni per la squadra italiana di nuoto paralimpico agli European Youth Para Games 2025 che si stanno svolgendo a Istanbul e in particolare per la giovanissima (17 anni) livornese Sofia Gagliardo Gurrieri.

Reduce dal titolo di campione d’Europa nella staffetta 4×100 mista mista di ieri, lo stesso quartetto italiano di cui fa parte Sofia ha bissato il titolo sulla 4×100 stile libero mista, precedendo ancora una volta Turchia e Germania (che si sono scambiate il gradino del podio rispetto a ieri).

C’è da notare innanzitutto che poche nazioni riescono a mettere in acqua staffette, la somma delle classificazioni dei singoli atleti infatti non deve superare un certo punteggio e il fatto che l’Italia si una tra queste dimostra il grande lavoro svolto nel quadriennio olimpico appena trascorso nello sviluppo del movimento paralimpico dal presidente uscente Roberto Valori e la speranza di tutti è che il nuovo consiglio nazionale riesca a fare ancora meglio, anche se è stato modificato praticamente tutto lo staff tecnico della Nazionale.

Per tornare alla “nostra” Sofia, bisogna dire che stasera ha segnato praticamente lo stesso tempo della frazione di ieri sui 4×100 misti, segno di una grande costanza ma soprattutto di una grande tenuta atletica, considerando che in mattinata aveva disputato i pesanti 400 stile libero.

“Ero morta”, ha detto l’atleta della Toscana Disabili Sport al telefono con la sua allenatrice qui a Livorno Eleonora Bologna. Nei 400 è arrivata “solo” dodicesima, 6 secondi sopra il record nazionale juniores che detiene, segno che Sofia ha subito tantissimo il senso di responsabilità verso i suoi compagni di nazionale, proiettata com’era sulle staffette.

Domani la portacolori della TDS sarà per l’ultima volta in vasca in questi campionati giovanili per disputare i 50 stile libero e speriamo che, finito l’impegno delle competizioni di squadra, possa avere la mente più libera e dedicarsi, con la sua consueta esplosività, alla gara veloce.

