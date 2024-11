Home

Nuoto paralimpico, a Livorno la VI edizione dei Campionati Italiani Assoluti in Vasca Corta

22 Novembre 2024

La sesta edizione dei Campionati Italiani Assoluti in vasca corta di nuoto paralimpico organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, unitamente alla Toscana Disabili Sport ASD ed alla Delegazione Regionale Toscana, si terranno a Livorno sabato 23 e domenica 24 novembre con ingresso libero e aperto a tutti.

L’evento, presentato questa mattina in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale si terrà nella piscina La Bastia “Massimo Rosi” in via Marco Mastacchi, 188.

Campo di gara sarà la piscina da 25 metri con 8 corsie e il cronometraggio automatico.

Ad illustratre l’evento sono stati l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, Maurizio Melis presidente Toscana Disabili Sport, Eleonora Bologna, delegata regionale Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e Michela Castellani, consigliera comunale e delegata regionale Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

L’assessore Raspanti ha introdotto la conferenza stampa: “E’ una grande opportunità per la nostra città avere qui i campionati italiani assoluti di nuoto, sia dal punto di vista sportivo che come riflessione culturale. Come Amministrazione abbiamo sempre cercato di portare avanti il concetto di accessibilità dello sport e delle strutture sportive e contemporaneamente abbiamo elaborato una riflessione su quella che è la cultura della performance sportiva che ci viene continuamente imposta e che sta condizionando la vita di tutti, dai bambini alle persone più anziane. E’ necessario far emergere le eccellenze diversificando il concetto di eccellenza rispetto a quello assoluto a cui siamo abituati. Lo sport è un veicolo fondamentale di valori, grazie al quale i giovani atleti imparano a conoscere ed apprezzare i propri limiti e a capire l’importanza del lavoro, della fatica, dell’impegno e della disciplina. L’attività sportiva è un ambito educativo fondamentale per tutti, per l’apprendimento di valori che sono importanti per una vita soddisfacente”.

Maurizio Melis ha aggiunto:”Lo sport è un veicolo di autodeterminazione, di riconoscimento e accrescimento delle proprie facoltà, proprio a questo proposito l’associazione TDS ha fatto un lavoro importantissimo con l’allenatrice Eleonora Bologna e con tre atleti di punta livornesi che da anno nuovo faranno un passaggio con Livorno Acquatics per affrontare l’aspetto dell’agonismo maturato in quasi 10 anni di attività. Quest’anno abbiamo organizzato, dapprima i campionati regionali di nuoto, poi i campionati italiani giovanili ed ora i campionati nazionali assoluti. Saranno presenti i maggiori interpreti delle recenti paralimpiadi di Parigi”.

I campionati nazionali assoluti di nuoto paralimpico avranno come collaboratori all’organizzazione gli studenti del liceo sportivo Enriques di Livorno.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il programma, come lo scorso anno, è stato ridotto a due sessioni per ottimizzare i costi di trasferta delle Società sportive.

Sabato 23 novembre – pomeriggio

Riscaldamento in vasca da competizione: ore 14:30 – 15:15

Sarà disponibile per il riscaldamento e defaticamento una vasca da 20 metri per 5 durante le sessioni di gara.

Inizio gare – ore 15:30

50 Stile libero S1-S13 m/f

50 Farfalla S5-S13 m/f

50 Dorso S1-S13 m/f

100 Rana SB4-SB14 m/f

Domenica 24 novembre – mattina

Riscaldamento in vasca da competizione: ore 8:45 – 9:45

Sarà disponibile per il riscaldamento e defaticamento una vasca da 20 metri per 5 durante le sessioni di gara.

Inizio gare – ore 10:00

100 Stile libero S1-S14 m/f

50 Rana SB1-SB13 m/f

100 Dorso S1-S14 m/f

100 misti SM5-SM13 m/f

100 Farfalla S8-S14 m/f

TITOLI IN PALIO

Il titolo di “Campione Italiano” per classe sportiva per ognuna delle gare in programma – divise per sezione maschile e femminile – sarà assegnato all’atleta che avrà ottenuto il miglior tempo tra quelli con la stessa classe sportiva di appartenenza.

Saranno premiati, in ogni gara, i primi tre classificati per classe sportiva e sesso (medaglia d’oro, d’argento e di bronzo). Le classifiche finali non saranno condizionate dal numero dei partecipanti e saranno assegnati record e titoli anche nel caso di un unico partecipante.

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti in Vasca Corta gli atleti nati nel 2014 o precedenti, in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (D.M. 4 marzo 1993), appartenenti a Società sportive regolarmente affiliate.

Ciascun atleta potrà essere iscritto ad un massimo di tre gare (in caso di iscrizione a 3 gare, una deve essere obbligatoriamente da 100m), con l’obbligo di aver conseguito in almeno una (in gara ufficiale svolta a partire dal 01 settembre 2023) il tempo limite di qualificazione specifico, predisposto ad inizio anno agonistico dallo Staff Tecnico Nazionale FINP.

