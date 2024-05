Home

Cronaca

Disabilità

Nuoto paralimpico, Pietro Passerini alle World Series Berlino

Disabilità

6 Maggio 2024

Nuoto paralimpico, Pietro Passerini alle World Series Berlino

Livorno 6 maggio 2024 – Nuoto paralimpico, Pietro Passerini alle World Series Berlino

“Andiamo a Berlino Pietro”, potremmo dire parafrasando la celebre telecronaca di Beppe Bergomi nell’esclamazione rivolta a Fabio Caressa, dove “Pietro” è Pietro Passerini, che anche lui riceve l’onore di essere chiamato dall’international board of Citi Para Swimming World Series a partecipare appunto alle World Series per la classificazione internazionale prevista per gli atleti paralimpici di interesse nazionale.

E’ infatti questa la candidatura che la FINP (la Federazione Nuoto Paralimpico) propone all’international board in base ai risultati agonistici ottenuti in un dato periodo che, una volta ottenuta, permette all’atleta di partecipare a tutte le gare internazionali e, ma diciamolo sottovoce, alle Paralimpiadi.

Quindi l’atleta appena maggiorenne si presenterà a Berlino il 28 maggio prossimo per ricevere questo che per ora è già il riconoscimento dei risultati ottenuti e dei duri allenamenti a cui l’allenatrice Eleonora Bologna lo sottopone quasi quotidianamente.

E ora sono due gli atleti internazionali che annovera la Toscana Disabili Sport del presidente Melis, giacché anche Sofia Gagliardo Gurrieri ha completato l’iter partecipando alle World Series di Lignano Sabbiadoro.

Melis è orgoglioso mentre, l’allenatrice arriva quasi alla commozione, poiché solo pochi anni fa, quando ha cominciato ad allenare la TDS, questi risultati erano impensabili.

“E invece – dice il presidente – grazie ad un lavoro serio e, diciamolo, grazie alla preparazione tecnica di Eleonora Bologna e alla sua dedizione, in pochi anni sono arrivati record e titoli italiani a raffica.

Ma la mia soddisfazione va al di là delle medaglie, perché quello che conta è l’orgoglio che una struttura come la TDS sia riuscita a sostenere questi ragazzi e a permettere loro di vivere esperienze che non dimenticheranno mai.

E’ la “mission” dell’associazione che, come ho detto più e più volte, cerca di offrire sempre e solo un’opportunità, che sono le persone con disabilità che devono cogliere. Noi siamo una società sportiva, che fornisce una struttura e assiste i propri atleti a qualsiasi livello, se questi poi raggiungono dei risultati il merito è tutto loro“.

Nuoto paralimpico, Pietro Passerini alle World Series Berlino