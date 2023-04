Home

Nuoto paraolimpico, record italiani: farfalla e rana per Sofia e rana per Tommaso

26 Aprile 2023

Campionati regionali di nuoto paralimpico a Massarosa

TDS 3^ tra le società partecipanti

Brava Sofia, bentornato Tommaso!

Livorno 26 aprile 2023 – Nuoto paraolimpico, farfalla e rana sono record italiani per Sofia

Si sono svolti domenica 23 aprile a Massarosa i campionati regionali toscani di nuoto paralimpico. La Toscana Disabili Sport ha schierato finalmente tutte e 3 le frecce al suo arco: Sofia Gagliardo Gurrieri, Tommaso Bertini e Pietro Passerini, ottenendo, con soli 3 atleti, grazie agli ottimi risultati, il terzo posto nella classifica di società.

Ricordiamo che Sofia e Pietro erano alle prese con le nuove classificazioni funzionali che li hanno fatti “scattare” di una classe, passando Sofia da S7 a S8 e Pietro da S4 a S5, cioè i classificatori internazionali hanno ritenuto che le loro capacità residue fossero più inquadrabili in una classe superiore, il che significa che si sono dovuti confrontare con atleti con una disabilità più lieve di quelli incontrati finora, e i tempi da raggiungere, soprattutto quelli tra la classe S4 e S5, sono decisamente inferiori.

Pietro infatti ha faticato un po’, dimostrando però un lento ma progressivo miglioramento dei tempi (ben 4 secondi sui 50 delfino!), mentre per Sofia sembra che nessuno davvero possa fermarla.

La 15enne atleta livornese infatti ha fatto segnare 2 record italiani cat. ragazzi con 44″50 nei 50 farfalla (precedente 50″11) e con 52″10 nei 50 rana, stracciando il precedente record di 1’26″04.

Ma in TDS l’allenatrice Eleonora Bologna festeggia soprattutto il rientro alle gare e ai successi di Tommaso Bertini, assente da lungo tempo perché reduce da un intervento chirurgico e da diversi malanni alla spalla.

Per Tommaso il rientro non poteva essere migliore, perché nella sua specialità preferita, la rana, riesce a segnare nei 50 m un nuovo record italiano per la categoria juniores con 52″70 e fa il pari col record nei 100 che già detiene.

“Bellissimi risultati per tutti – commenta un’entusiasta Bologna – e soprattutto un buon viatico per i campionati italiani giovanili che si terranno proprio qui a Livorno nella piscina della Bastia il prossimo 7 maggio. Invitiamo tutti gli sportivi livornesi a venire a tifare, dalle 9,30 alle 14, per questi ragazzi che stanno tenendo alto il vessillo amaranto in tutta Italia”.

