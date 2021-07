Home

28 Luglio 2021

Nuoto, sabato il 1° trofeo Cala dé Medici a Caletta di Castiglioncello

Sabato 31 luglio si terra’ a Caletta di Castiglioncello il 1° trofeo Cala de’ Medici di mezzofondo e di fondo in acque libere

Livorno 28 luglio 2021

Grande attesa per la prima edizione del Trofeo Cala de’ Medici, manifestazione di Nuoto in Acque libere indetta ed organizzata dalla Virtus Nuoto Buonconvento sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto e con il patrocinio del Comune di Rosignano, che si svolgerà Sabato 31 luglio 2021 alla spiaggia di Caletta di Castiglioncello.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Virtus Nuoto che gestisce nella zona da diversi anni anche le postazioni di Salvataggio sulle spiagge libere, è stata inserita dalla Federazione Italiana Nuoto nel novero delle gare del Calendario Nazionale.

Questa prima edizione, stando ai numeri degli Atleti iscritti, delle Società partecipanti e delle Regioni coinvolte è già un successo.

Questi i numeri: 267 Atleti iscritti, in rappresentanza di 48 Società provenienti da 8 Regioni d’Italia.

La gara di nuoto in acque libere è riservata agli Atleti agonisti, dalla categoria RAGAZZI in poi e MASTER regolarmente tesserati F.I.N. Settore Fondo per la stagione 2020/2021, provenienti da tutta Italia.

Il Percorso si svilupperà a forma di triangolo con partenza dalla spiaggia di Caletta ed uscita in mare nuotando verso punta Righini, con la prima boa da girare a destra e tutte le altre a sinistra.

La prova di Mezzofondo si disputerà sulla distanza di 2,5 Km e si svilupperà su 2 giri, mentre la prova di Fondo di 5 Km su 4 giri, con il medesimo percorso ma con leggero spostamento della boa numero 2.

Il ritrovo per gli atleti è alle ore 8.30 sul lungomare Colombo, nel tratto di arenile libero compreso tra gli stabilimenti balneari “Graziella” e “Tirreno”. Stante l’emergenza sanitaria in atto e l’elevato numero di atleti iscritti a questa manifestazione che gareggiarono in varie batterie in base alla rispettiva categoria, l’Amministrazione comunale con Decreto n. 1873/2021 ha previsto l’uso esclusivo della spiaggia libera di Caletta, dall’alba fino alle ore 19:00 del 31 luglio, per lo svolgimento in sicurezza dell’evento ed evitare assembramenti.

La società sportiva organizzatrice provvederà a delimitare opportunamente l’arenile in questione che potrà essere utilizzato esclusivamente dagli atleti e dai tecnici, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Federazione Nazionale, e dal pubblico accompagnatore, nel rispetto delle ordinanze sindacali n. 321 del 4/06/2021 e n. 377 del 06/07/2021.

In acqua ci saranno diverse imbarcazioni messe a disposizione per la Giuria dall’organizzazione, compresa la moto d’acqua utilizzata dalla Virtus presso le torrette di salvataggio e soprattutto ci sarà la presenza dei mezzi di salvataggio della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco oltre alla motovedetta della Guardia Costiera, tutte organizzazioni che, insieme pure allo Yacht Club Livorno ed al Ci.Ca. Sub Livorno, che gli organizzatori ringraziano sentitamente per l’importante contributo che hanno dato e daranno alla riuscita della manifestazione.

