Home

Cronaca

Disabilità

Nuoto, Tommaso Bertini (TDS) migliora il suo tempo nei 100 rana

Disabilità

28 Febbraio 2022

Nuoto, Tommaso Bertini (TDS) migliora il suo tempo nei 100 rana

Livorno 28 febbraio 2022

Fine settimana di attività per la TDS. Per il nuoto Tommaso Bertini ha partecipato ad una manifestazione della FIN in preparazione dei campionati italiani di nuoto paralimpico che si terranno tra 2 settimane a Lignano Sabbiadoro.

Tommaso Bertini si è voluto mettere alla prova domenica mattina in una gara FIN, ottenendo un ragguardevole risultato sui 100 stile libero e migliorando con 1’55″95 il suo tempo sui 100 rana, che se fosse stato ancora nella categoria ragazzi (da poco è juniores) sarebbe stato il nuovo record italiano.

Ora Bertini, insieme a Passerini, parteciperà l’11 e il 12 ai campionati italiani assoluti invernali che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro, e si attendono altri grandi risultati.

“Queste sono imprese sportive – afferma un orgoglioso presidente Maurizio Melis – perché, al di là di qualsiasi risultato, ricordiamoci che un atleta disabile, e con lui la sua società, deve superare ostacoli inenarrabili per riuscire a praticare sport, per cui già disputare una partita o una gara è un’impresa”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin