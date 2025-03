Home

22 Marzo 2025

Livorno 22 marzo 2025 Nuoto, Trofeo città di Livorno: il programma di oggi

Il grande nuoto riparte in Italia venerdì 21 e sabato 22 marzo con il primo trofeo “Città di Livorno” in vasca lunga, meeting organizzato dalla Livorno Acquatics con il supporto fondamentale della Federazione Italiana Nuoto. Si gareggerà alla piscina comunale Camalich diventata centro federale di alta specializzazione delle discipline acquatiche lo scorso 25 marzo. Ed i numeri sono già importanti, per una rassegna che anticipa di circa un mese gli Assoluti di Riccione (13-17 aprile) che qualificano ai Mondiali di Singapore, perché sui blocchi saranno in 458 (235 maschi e 225 femmine) in rappresentanza di 71 società e quattro nazioni (Austria, Francia, Sudafrica e Svizzera) per un totale di 1056 presenze gara. Attesi, tra gli altri, il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi – allenato da gennaio da Matteo Giunta, dopo esser diventato grande con Marco Pedoja – la regina del mezzofondo iridato ed europeo Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Sara Curtis, la padrona di casa Sara Franceschi e lo svizzero Noè Ponti protagonista dei recenti mondiali in vasca corta di Budapest dopo essere rimasto fuori dal podio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La presentazione del direttore tecnico Cesare Butini. “È ormai una consolidata consuetudine per la Federazione Italiana Nuoto organizzare un meeting a meno di un mese dal campionato italiano assoluto di selezione, per verificare le condizioni di preparazione degli atleti.

Questo meeting vuole inoltre valorizzare il nuovo centro federale di Livorno; ultimo a far parte di un progetto federale che vuole favorire, attraverso i centri di alta specializzazione, le attività acquatiche sull’intero territorio nazionale. È la prima competizione del 2025 che vedrà la presenza di gran parte degli atleti italiani che ambiscono a partecipare alle manifestazioni internazionali estive della stagione in corso. Anche se sono previste alcune assenze illustri (Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio), ci aspettiamo buone prestazioni dai presenti: spiccano il campione olimpico Nicolò Martinenghi e i componenti della staffetta 4×100 stile libero maschile bronzo a Parigi. Il meeting sarà arricchito anche dalla presenza di alcuni atleti stranieri come Noè Ponti e David Aubry.

Sarà comunque un’occasione anche per le atlete e gli atleti più giovani (Sara Curtis, Chiara Della Corte, Carlos D’Ambrosio, Alessandro Ragaini, Christian Bacico, Davide Dalla Costa, Ludovico Blu Viberti, Daniele Momoni) per consolidare quel ricambio generazionale di cui abbiamo bisogno per mantenere un ruolo da protagonisti per il prossimo quadriennio”.

Come sottolineato dal direttore tecnico Butini sono attesi a riscontri cronometrici già importanti i tanti juniores iscritti che a bordovasca saranno osservati dal responsabile tecnico delle nazionali giovanili Marco Menchinelli: “E’ un meeting che sostanzialmente rappresenta un primo test per tutti; per alcuni sarà una prova e una verifica in attesa degli assoluti. I giovani che puntano a qualificarsi per gli europei di categoria chiaramente avranno a disposizione anche i Criteria che si svolgeranno a Riccione la prossima settimana. Mi aspetto che tutti facciano bene ma le aspettative maggiori le tengo per il mese d’aprile. Ho visto anche qualcosa di interessante a Torino in vasca lunga a febbraio e la settimana scorsa a Milano, sempre in vasca da 50. Vediamo adesso a Livorno quello che succede: l’Europa giovane va forte e noi dobbiamo essere all’altezza come sempre”.

Meeting di Livorno in diretta streaming. Il meeting sarà visibile in streaming video sul sito federale, a testimonianza dello sforzo continuo della Federazione Italiana Nuoto per ampliare l’offerta mediatica e dare maggiore visibilità alle società e ai propri atleti e anche ai campioni del futuro.

Programma e record italiani

2^ giornata – sabato 22 marzo

Sessione mattino dalle 9.00

100 farfalla fem

RI 57″04 di Elena Di Liddo del 21/07/2019 a Gwangju

200 farfalla mas

RI 1’54”28 di Federico Burdisso del 19/05/2021 a Budapest

100 dorso fem

RI 58″92 di Margherita Panziera del 04/04/2019 a Riccione

50 dorso mas

RI 24″40 di Thomas Ceccon del 15/08/2022 a Roma e di Michele Lamberti del 22/06/2024 a Roma

400 misti fem

RI 4’34”34 di Alessia Filippi del 10/08/2008 a Pechino

Migliore prestazione in tessuto 4’34”65 di Ilaria Cusinato del 30/06/2018 a Roma

400 misti mas

RI 4’09″29 di Alberto Razzetti del 30/11/2023 a Riccione

100 stile libero fem

RI 53”18 di Federica Pellegrini del 25/06/2016 a Roma

100 stile libero mas

RI 47”45 di Alessandro Miressi del 19/05/2021 a Budapest

50 rana fem

RI 29”30 di Benedetta Pilato del 22/05/2021 a Budapest

50 rana mas

RI 26”33 di Nicolò Martinenghi del 16/08/2022 a Roma

800 stile libero fem

RI 8’14”55 di Simona Quadarella del 03/08/2024 a Parigi

800 stile libero mas

RI 7’39”27 di Gregorio Paltrinieri del 24/07/2019 a Gwangju

Sessione pomeridiana dalle 16.30

50 stile libero fem

RI 24″56 di Sara Curtis del 08/03/2024 a Riccione

200 dorso mas

RI 1’56”29 di Matteo Restivo del 08/08/2018 a Glasgow

200 dorso fem

RI 2’05”56 di Margherita Panziera del 31/03/2021 a Riccione

50 farfalla mas

RI 22″68 di Thomas Ceccon del 24/07/2023 a Fukuoka

200 farfalla fem

RI 2’06”50 di Caterina Giacchetti del 26/05/2009 a Pescara

Migliore prestazione in tessuto 2’07″49 di Alessia Polieri del 21/05/2016 a Londra

200 rana mas

RI 2’08”50 di Loris Facci del 30/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 2’08”52 di Luca Pizzini del 05/08/2018 a Glasgow

200 rana fem

RI 2’23”06 di Francesca Fangio del 27/06/2021 a Roma

200 stile libero mas

RI 1’45″67 di Filippo Megli del 23/07/2019 a Gwangju

400 stile libero fem

RI 3’59”15 di Federica Pellegrini del 26/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 4’01”97 di Federica Pellegrini del 24/07/2011 a Shanghai

200 misti mas

RI 1’56″21 di Alberto Razzetti del 28/11/2023 a Riccione

200 misti fem

RI 2’09″30 di Sara Franceschi del 25/06/2023 a Roma

1500 stile libero mas

RE-RI 14’32”80 di Gregorio Paltrinieri del 25/06/2022 a Budapest