13 Dicembre 2025

Nuova area di sgambatura cani ad Antignano

Livorno 13 dicembre 2025

I nostri amici a 4 zampe nel 2026 avranno una nuova area sgambatura ad Antignano. La Giunta Comunale ha approvato questa mattina una delibera per la creazione di uno spazio recintato di 400 metri quadrati all’interno del parco in via Caduti nei Lager Nazisti, in mezzo a due boschetti.

Lo spazio sarà dotato di due cancelli, uno più piccolo per l’accesso dei cani e dei proprietari ed uno più grande per consentire l’accesso di mezzi per la manutenzione dell’area di sgambatura.

Sono previste opere di mitigazione paesaggistica, garantendo al contempo l’incremento della biodiversità. Verranno messi a dimora arbusti mediterranei a mascheratura della recinzione e due alberi di prima grandezza (che da adulti non supereranno i 25 metri) per incrementare l’ombreggiamento e il comfort ambientale.

Inoltre la scelta dell’area ha tenuto conto di una distanza di circa 30 metri dagli edifici limitrofi in modo da non arrecare disturbo alle abitazioni residenziali.

La recinzione dell’area di sgambatura verrà realizzata in rete metallica zincata a maglia rettangolare alta due metri e sorretta da pali in ferro zincato, progettata per evitare il ferimento accidentale degli animali, in conformità con il regolamento europeo sul benessere animale e la normativa nazionale.

Sarà lunga 40 metri e larga 10, per un perimetro totale pari a 100 metri ed una superficie utile totale pari a 400 mq, in ottemperanza alle Linee Guida adottate da alcuni Comuni del territorio nazionale

I lavori avranno inizio ad anno nuovo ed entro la primavera dovrebbero essere conclusi. Il costo totale ammonta a 15 mila euro Iva compresa.

