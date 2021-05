Home

Aree pubbliche

31 Maggio 2021

Livorno 31 maggio 2021 – Nuova area verde, iniziati i lavori in piazza del Luogo Pio

Stanno cominiciando in piazza del Luogo Pio i lavori per il nuovo impianto di irrigazione in vista dell’arrivo di 12 alberi

Oggi è iniziata la cosidetta fase di installazione del cantiere, da lunedì prossimo (7 giugno) inizieranno gli scavi

I lavori per l’installazione di un impianto di irrigazione e nuova pavimentazione sul lato ovest della piazza dureranno circa un mese e mezzo

Le alberature, di media grandezza, saranno messe a dimora in fioriere in cemento di colore avorio, in una nuance coordinata con le panchine già presenti nella piazza.

