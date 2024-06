Home

15 Giugno 2024

Livorno 15 giugno 2024 – Nuova centenaria livornese, è nonna Grazia Filippi

Compie 100 anni la signora Grazia Filippi, nata a Livorno il 15 giugno 1924.

La nuova centenaria livornese ha sempre abitato in città, tranne gli anni duri della guerra e dei bombardamenti quando la sua famiglia dovette sfollare a Crespina. In quel brutto periodo Grazia perse la mamma, mentre il padre fu fatto prigioniero dai tedeschi. E cosi si dovette rimboccare le maniche, iniziando a lavorare molto presto. È stata impiegata alla fabbrica Spica fino alla pensione. Amava fare viaggi anche all’estero e si è molto dedicata alle due sorelle e ai nipoti Francesco e Alberto, che la considerano una seconda mamma.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha inviato un omaggio floreale con gli auguri della città.