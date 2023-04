Home

2 Aprile 2023

Nuova commessa a JSW: Tenerini (FI): “adesso ci aspettiamo reintegro lavoratori in cassa integrazione”

Piombino (Livorno) 2 aprile 2023 – Nuova commessa a JSW: Tenerini (FI): adesso ci aspettiamo investimenti sul territorio

“La multinazionale indiana Jindal, proprietaria del gruppo JSW, ha ricevuto un’ulteriore commessa di 900 milioni di euro circa, come previsto dall’Addendum all’accordo di programma del 2018, da parte di RFI.

Mi aspetto quindi che il treno rotaie e il treno barre inizino a funzionare a pieno regime, come più volte promesso, ed una parte dei lavoratori dell’acciaieria di Piombino, in cassa integrazione, venga reintegrata velocemente in servizio.

Auspico inoltre, che si avvii un tavolo ministeriale che porti ad una soluzione definitiva dopo anni di incertezze”. La stessa ha poi evidenziato:

“Quello di Piombino è il solo impianto che produce in Italia rotaie anche per l’alta velocità. Tuttavia una reale manutenzione non è stata effettuata in questi anni sui macchinari presenti nella struttura che hanno subito la normale obsolescenza.

La commessa da 900 milioni euro si somma ai precedenti 300 milioni già ricevuti da RFI. A fronte di ciò il territorio chiede gli investimenti promessi”.

La deputata ha infine sottolinea:

“Mi auguro, inoltre, che le procedure di smantellamento in corso vengano condotte rispettando tutte le prescrizioni in termini di sicurezza, per l’ambiente; i lavoratori; gli abitanti. Ciò data la presenza di amianto e perché, come noto; le opere di demolizione hanno incidentalmente determinato nei giorni scorsi un incendio che ha sprigionato una nube densa e scura su città e porto”.

