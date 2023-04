Home

Provincia

Piombino

Nuova commessa a JSW, Tenerini (FI): Dichiarazioni di Carrai non mi rassicurano. Adesso un piano industriale credibile.

Piombino

5 Aprile 2023

Nuova commessa a JSW, Tenerini (FI): Dichiarazioni di Carrai non mi rassicurano. Adesso un piano industriale credibile.

Piombino 5 aprile 2023 – Nuova commessa a JSW, Tenerini (FI): Dichiarazioni di Carrai non mi rassicurano. Adesso un piano industriale credibile.

“Le dichiarazioni del vicepresidente esecutivo del gruppo Jindal, Marco Carrai, non mi rassicurano, in particolare quando richiede piena fiducia nell’imminente firma di un preciso e concreto accordo di programma sulle sorti future dell’acciaieria. Tale accordo dovrebbe siglarsi entro l’estate ed è in corso di definizione”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini che aggiunge:

“Sono anni che si attendono investimenti in realtà mai realizzati e da troppo tempo i lavoratori rimangono in cassa integrazione a spese dello Stato.

Lo stesso Carrai ci sembra prendere una posizione rispetto alle problematiche dell’acciaieria in modo piuttosto altalenante.

E’ vero che l’azienda acquisita a suo tempo dal gruppo Jindal non avesse una situazione florida, ma non mi sembra che adesso i bilanci della stessa godano di ottima salute.

Mi preme inoltre sottolineare che l’ultima commessa ricevuta, sia subordinata solo per una parte alla realizzazione dell’accordo di programma.

Ciò che chiediamo è che, a fronte dei nuovi affidamenti da parte dello Stato ed a fronte della richiesta di rinnovo delle concessioni demaniali, i vertici aziendali si adoperino per la stesura di un piano industriale finalmente credibile.

Tale piano dovrà prevedere il totale reintegro di tutti i lavoratori. In caso contrario risulterà necessario percorrere altre strade”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin