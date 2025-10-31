Home

Cronaca

Nuova commessa per la cantieristica livornese

Cronaca

31 Ottobre 2025

Nuova commessa per la cantieristica livornese

Livorno 31 ottobre 2025 Nuova commessa per la cantieristica livornese

Nuova vita per il traghetto “Isola del Giglio” grazie alla cantieristica livornese. Il RoPax della Maregiglio sottoposto a refit esterno ed interno e reengineering

Le fatiche di “Ercolino II”, il bacino galleggiante di proprietà della Gestione Bacini spa di Livorno, non sono finite. La struttura recentemente potenziata dal cantiere ha sollevato il traghetto “Isola del Giglio” con dislocamento di 900 tonnellate per permettere un completo refitting esterno dello scafo ed il successivo trasbordo a terra per la prosecuzione dei lavori interni.

Grazie alla disponibilità delle nuove aree un potente carrello ha potuto far uscire dal bacino il RoPax di proprietà della Maregiglio e spostarlo a terra dove inizieranno le operazioni di riammodernamento del salone passeggeri e degli alloggi dell’equipaggio, ma soprattutto l’installazione di nuove tecnologie di navigazione e propulsione: nuova motorizzazione con nuove linee assi, conversione della propulsione e nuovo impianto di abbattimento dei fumi.

I lavori di Refit si completeranno entro Marzo 2026 per permettere al traghetto di entrare in servizio rinnovato per la nuova stagione turistica.

Si tratta quindi di una nuova importante commessa per la cantieristica livornese.