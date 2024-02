Home

Nuova commissione d’inchiesta Moby Prince; Gazzetti (Pd) porta il caso in Consiglio Regionale: «Massimo sostegno alla richiesta delle associazioni»

20 Febbraio 2024

Livorno 20 febbraio 2024 – Nuova commissione d’inchiesta Moby Prince; Gazzetti (Pd) porta il caso in Consiglio Regionale: «Massimo sostegno alla richiesta delle associazioni»

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, interviene a sostegno delle associazioni dei familiari delle vittime sulla necessità di rendere operativa la nuova commissione d’inchiesta

«Sulla strage del Moby Prince serve il massimo sforzo per fare luce, in maniera definitiva, su una vicenda che ha segnato il nostro territorio e il Paese.

Voglio esprimere totale sostegno alle richieste avanzate da Nicola Rosetti e Luchino Chessa, presidenti delle associazioni delle vittime dei familiari, che attraverso una lettera indirizzata al presidente della Camera Lorenzo Fontana, sollecitano l’avvio della nuova commissione d’inchiesta parlamentare.

L’auspicio è che sia presto operativa, proseguendo il proficuo lavoro portato avanti dalle due precedenti commissioni guidate rispettivamente dal senatore Silvio Lai e dall’onorevole Andrea Romano.

Una richiesta assolutamente da supportare e che attraverso una mozione che presenterò in Consiglio Regionale auspico venga condivisa nella maniera più ampia possibile e, allo stesso tempo, rilanciata perché questo obbiettivo possa essere raggiunto quanto prima. Il lavoro svolto dalle precedenti commissioni d’inchiesta ha, infatti , permesso di far fare passi avanti decisivi nella ricostruzione di quanto accaduto nella rada del porto di Livorno la sera del 10 aprile del 1991, facendo affiorare elementi di verità preziosi: ma il lavoro va completato e portato a termine.

Lo dobbiamo alla memoria delle vittime ed anche per onorare il lavoro portato avanti in tutti questi anni dalle associazioni dei familiari che come per la strage della stazione Viareggio e la vicenda della Costa Concordia lottano senza soste: un impegno di straordinario valore a cui abbiamo voluto dedicare anche l’esperienza dell’Armadio della Memoria.

Siamo dalla parte di chi chiede verità e giustizia e lo saremo sempre anche, guardando alla strage del Moby Prince, nel ricordo di Angelo Chessa ed al fianco di Loris Rispoli».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito alla richiesta dei presidenti delle associazioni delle vittime dei familiari della Moby Prince relativa all’attivazione della nuova commissione parlamentare d’inchiesta.

