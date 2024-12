Home

15 Dicembre 2024

Livorno 15 dicembre 2024 “Nuova copertura catramata e festeggiamenti di fine lavori”, l’ambiente paga il prezzo con 22 sacchi abbandonati

Livorno, Largo Vera Fortunata Modigliani (zona Levante) – Ancora una volta, l’inciviltà di pochi si scontra con il rispetto per l’ambiente. Nei pressi della sede ACI, Mister Green, il noto attivista per la tutela del verde cittadino, si è imbattuto in uno scenario desolante: 22 sacchi neri di rifiuti abbandonati nell’area verde, contenenti materiale di scarto edile e persino avanzi di festeggiamenti.

La maggior parte dei sacchi conteneva coperture catramate, probabilmente provenienti da lavori di rifacimento tetti. Negli altri, tubi, sacchi vuoti di cemento e materiale edile vario, insieme a un’aspirapolvere industriale abbandonato. Come se non bastasse, tra i rifiuti si trovava un grande sacco nero pieno di piatti di plastica e avanzi di cibo, segno che molto probabilmente, dopo i lavori, qualcuno avrebbe concluso con un banchetto per poi lasciare tutto in loco.

Grazie all’intervento di Mister Green, i sacchi sono stati raccolti e posizionati per il ritiro da parte degli operatori competenti. Tuttavia, questo episodio rappresenta un ennesimo campanello d’allarme sul fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti, che danneggia non solo l’ambiente, ma anche il decoro urbano.

L’area verde, situata in una zona frequentata da residenti e passanti, avrebbe meritato ben altro rispetto. Mister Green ha ribadito l’importanza di sensibilizzare i cittadini e garantire controlli più serrati per prevenire episodi simili.

L’intervento tempestivo ha evitato un ulteriore degrado della zona, ma resta il problema di fondo: la necessità di una maggiore responsabilità collettiva nel gestire i rifiuti e salvaguardare gli spazi comuni.

