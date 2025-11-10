Home

10 Novembre 2025

Nuova giunta regionale, Mia Diop assessore e vicepresidente

Livorno 10 novembre 2025 Nuova giunta regionale, Mia Diop assessore e vicepresidente

La Toscana ha una nuova Giunta regionale.

Nella seduta di insediamento del Consiglio regionale, eletto con il voto del 12 e 13 ottobre 2025, il presidente della Regione Eugenio Giani ha indicato i nomi dei nuovi otto assessori regionali e del sottosegretario alla Presidenza della Regione; nuova figura istituzionale di raccordo tra Giunta e Consiglio, introdotta con l’ultima riforma statutaria.

“Nella prossima seduta del Consiglio regionale – ha affermato il presidente Eugenio Giani – sarà illustrato ed approvato il programma di governo per il prossimo quinquennio”.

Parte delle linee programmatiche sono state rappresentante dal presidente che concludendo il suo intervento ha poi elencato la squadra di governo.

“I componenti della giunta – ha affermato il presidente Eugenio Giani – rappresentano le diverse competenze e sensibilità. Le specifiche deleghe saranno assegnate agli assessori nei prossimi giorni”.

La nuova Giunta regionale è composta come segue:

Mia Diop (Partito Democratico) Vicepresidente

David Barontini (Movimento 5 Stelle)

Filippo Boni (Partito Democratico)

Alberto Lenzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Cristina Manetti (lista Giani – Casa Riformista)

Leonardo Marras (Partito Democratico)

Monia Monni (Partito Democratico)

Alessandra Nardini (Partito Democratico)

L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale è assegnato a Bernard Dika (Partito Democratico).

Nata a Livorno, Mia Diop (Partito Democratico) è la più giovane vicepresidente della storia della regione.

A soli 23 anni, la sua nomina nelle fila della giunta guidata da Eugenio Giani segna un punto di svolta per la rappresentanza giovanile e femminile in Toscana.



Diop ha una lunga esperienza nel sociale e nell’amministrazione locale, ricoprendo incarichi nel Consiglio comunale di Livorno, con focus su assetto del territorio, cultura, pari opportunità e giovani.



La sua elezione a vicepresidente della giunta è stata ufficializzata il 10 novembre 2025, insieme all’annuncio dei nuovi assessori regionali.

