Home

Sport

Basket

Nuova guardia-ala per la Libertas è arrivato Allinei

Basket

19 Luglio 2023

Nuova guardia-ala per la Libertas è arrivato Allinei

Livorno 19 luglio 2023 – Nuova guardia-ala per la Libertas è arrivato Allinei

La Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo di un nuovo giocatore.

La guardia-ala Gregorio Allinei di 194 cm per 84 chili è ufficialmente amaranto.

Il giovane talento fiorentino (ha compiuto 19 anni il 21 aprile scorso) ha iniziato a giocare nella Pallacanestro Calenzano prima di passare alla Pallacanestro Biella. Infine, il trasferimento al Basket 2000 Pistoia con cui ha proseguito il cammino nelle giovanili (in doppio tesseramento con Montale) prima di entrare stabilmente nell’orbita della prima squadra con cui l’anno scorso ha conquistato la promozione in serie A. Per Gregorio due punti di media a partita e un high stagionale di 11.

Così Coach Andreazza: “Gregorio è un ragazzo di valore la cui crescita è stata esponenziale fino al punto da entrate nel gruppo dei dieci di una squadra di altissimo livello di A2 come Pistoia. Si è fatto trovare sempre pronto rispetto alle esigenze di coach Brienza e parlando con i senatori del Basket 2000 come Magro (che ho avuto a inizio carriera), Allinei mi è stato descritto come un ragazzo che si è fatto apprezzare per serietà. Sono molto felice di questo acquisto”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin