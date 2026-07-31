Nuova illuminazione in piazza Garibaldi, lavori conclusi

Livorno, 31 luglio 2026

Si sono conclusi i lavori di potenziamento illuminotecnico di piazza Garibaldi, finalizzati a migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica e a rendere la piazza più sicura e accogliente per cittadini e visitatori.

Sono stati innanzitutto installati tre nuovi candelabri con lanterna nell’area dove erano state demolite le baracchine. Le tre lanterne su ciascuno dei candelabri esistenti sono state sostituite con modelli più aggiornati.

Nel giardino centrale della piazza, i quattro pali a doppia armatura sono stati sostituiti con quattro nuovi pali dotati di quattro proiettori ciascuno, e sono state sostituite anche le quattordici lanterne con sbraccio a parete poste sulle facciate degli edifici presenti.

A completamento dell’opera è stato installato un nuovo quadro elettrico dedicato alla piazza, in grado di garantire una gestione più efficiente e affidabile dell’impianto.

Con questo intervento piazza Garibaldi dispone oggi di un sistema di illuminazione più moderno, efficiente e sostenibile, capace di migliorare la fruibilità degli spazi e di valorizzare ulteriormente il contesto urbano, aumentando la sicurezza per il traffico pedonale e ciclabile e riducendo l’impatto ambientale grazie all’impiego di moderne tecnologie LED, caratterizzate da elevata efficienza energetica e minori consumi.

L’Amministrazione comunale informa che il programma di riqualificazione dell’illuminazione di piazza Garibaldi proseguirà con ulteriori interventi che saranno realizzati dopo la demolizione delle restanti baracchine, per completare il percorso di ammodernamento e valorizzazione di uno dei più importanti spazi pubblici della città.