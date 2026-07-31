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Nuova illuminazione in viale Mameli: verranno abbattuti due alberi, interferiscono con le strutture elettriche. Gli abbattimenti rientrano nel programma di compensazione

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31 Luglio 2026

Nuova illuminazione in viale Mameli: verranno abbattuti due alberi, interferiscono con le strutture elettriche. Gli abbattimenti rientrano nel programma di compensazione

Livorno 31 luglio 2026

Lavori in viale Mameli per la nuova illuminazione pubblica

Proseguono i lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti della pubblica illuminazione di viale Mameli, avviati dal Comune di Livorno a metà maggio.

La nuova illuminazione prevede una serie di pali analoghi a quelli installati nei mesi scorsi in via Montebello e la realizzazione di una nuova linea elettrica dedicata alla sola illuminazione pubblica.

Da lunedì 2 agosto il cantiere sarà attivo nel tratto di viale Mameli tra via Redi e via Bonamici. Qui è previsto l’abbattimento di tre alberi (sui 52 presenti in questo tratto) di cui uno in pessime condizioni e gli altri due che interferiscono con le strutture elettriche.

Sempre nel corso della prossima settimana, nel tratto di viale Mameli compreso tra viale Boccaccio e il semaforo con via Redi saranno abbattuti altri due alberi pericolanti (sui 40 presenti nel tratto).

In ultimo si prevede di concludere la nuova illuminazione del viale Mameli con il tratto Bonamici-Marradi, lungo il quale saranno rimossi altri due alberi (su 54) che si presentano in condizioni non buone.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, per il momento sul viale Mameli non sono previste chiusure, in quanto si ritiene di poter procedere con i lavori facendo ricorso a restringimenti di carreggiata.

Nel merito dell’abbattimento delle sette alberature, cinque presentano difetti strutturali e fitosanitari gravi e irreversibili, pertanto le operazioni sono indispensabili per la riuscita tecnica del progetto e per migliorare la sicurezza complessiva dell’area riducendo il rischio arboreo del filare stradale.

Tutti gli abbattimenti rientrano nel programma di compensazione tramite piantagione di nuovi alberi previsto dal Regolamento del Verde urbano e dal Piano del Verde comunale.

