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Cronaca

Aree pubbliche

Nuova illuminazione pubblica alla rotatoria di piazza Dante

Aree pubbliche

11 Luglio 2026

Nuova illuminazione pubblica alla rotatoria di piazza Dante

Livorno 11 luglio 2026

Prenderanno avvio martedì 14 luglio i lavori programmati dal settore Transizione Tecnologica e Smart City del Comune di Livorno per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica della rotatoria di piazza Dante.

L’intervento prevede la completa sostituzione dell’impianto esistente, ormai obsoleto e caratterizzato dalla presenza di sostegni e torri-faro che mostrano evidenti segni di ossidazione e usura, con nuove infrastrutture tecnologicamente avanzate e più efficienti.

L’obiettivo del progetto è infatti quello di migliorare sensibilmente la qualità del servizio di illuminazione pubblica grazie all’impiego della tecnologia LED, garantendo maggiore affidabilità e continuità di funzionamento degli impianti.

Particolare attenzione è rivolta inoltre al miglioramento della sicurezza, contribuendo a rendere più sicuri gli spostamenti di automobilisti, pedoni e ciclisti.

È prevista l’installazione di una ventina di pali metallici altri 10 metri ad uso della piazza e del parcheggio adiacente. Sarà ammodernata anche l’illuminazione dei tre attraversamenti pedonali e dell’attraversamento ciclabile, con nuovi pali alti 6 metri e nuovi impianti.

La conclusione dell’intervento è prevista per il mese di ottobre.

L’esecuzione dei lavori avrà un impatto limitato sulla viabilità, comportando restringimenti di carreggiata senza chiusure stradali.

Le due torri-faro rimaste, la 2 e la 3 (la torre n. 1 fu rimossa nell’agosto 2024 insieme alla torre presente sul piazzale della Fortezza Vecchia), strutture obsolete alte 25 metri risalenti agli anni ‘70, saranno rimosse successivamente all’entrata in funzione della nuova illuminazione.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore alle opere pubbliche Federico Mirabelli – l’Amministrazione comunale prosegue il percorso di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica cittadina, coniugando innovazione tecnologica, risparmio energetico, sostenibilità ambientale e maggiore sicurezza urbana”.