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Cronaca

Aree pubbliche

Nuova illuminazione pubblica per viale Mameli e viale Cassa di Risparmio

Aree pubbliche

15 Maggio 2026

Nuova illuminazione pubblica per viale Mameli e viale Cassa di Risparmio

Livorno 15 maggio 2026

Partono i lavori per la nuova illuminazione pubblica di viale Mameli e viale Cassa di Risparmio

Partirà lunedì 18 maggio un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione di viale Mameli e viale Cassa di Risparmio.

Il progetto, che mira a risolvere in modo definitivo malfunzionamenti e criticità strutturali, è stato curato dall’ufficio Illuminazione pubblica e Smart city del Comune di Livorno, mentre la realizzazione è a cura della concessionaria Engie.

Dalle indagini e dalle misurazioni effettuate sul campo in fase di stesura del progetto, è emerso un quadro di forte disomogeneità dell’illuminazione pubblica della zona: impianti obsoleti convivono con tratti di recente realizzazione, creando squilibri nei livelli illuminotecnici. Inoltre una forte criticità è rappresentata dalla promiscuità della rete di illuminazione pubblica con quella di E-Distribuzione, e dalla presenza di linee aeree che attraversano le chiome degli alberi causando frequenti guasti e interruzioni del servizio, specialmente in condizioni meteorologiche avverse.

Il progetto prevede l’installazione di una linea elettrica interrata dedicata alla sola illuminazione pubblica e l’installazione di corpi illuminanti con tecnologia LED che saranno posti su nuovi pali metallici cilindrici, identici a quelli recentemente installati in via Montebello (sono previsti 34 nuovi pali in viale Mameli e 13 in viale Cassa di Risparmio).

I vantaggi per la cittadinanza saranno in termini di:

affidabilità: meno disservizi grazie all’installazione di una linea elettrica dedicata e all’eliminazione dei cavi aerei;

sicurezza: potenziamento della visibilità per pedoni, ciclisti e automobilisti;

sostenibilità: riduzione dei consumi energetici e dei rifiuti, grazie a componenti a lunga durata che richiedono meno manutenzione;

decoro urbano: la sostituzione delle vecchie tesate aeree con i nuovi pali stile via Montebello garantirà uniformità estetica all’intero asse viario.

In concomitanza con i lavori, sarà eseguito un intervento concertato con l’ufficio del Verde pubblico che prevede l’abbattimento di sette alberi di tiglio (sui 146 presenti nei viali alberati). Cinque di questi tigli presentano difetti strutturali e fitosanitari gravi e irreversibili, altri due tigli saranno rimossi per motivi di sicurezza legati agli scavi necessari alla realizzazione dei plinti stradali per i nuovi pali della luce. La rimozione di questi tigli migliorerà la sicurezza complessiva dell’area riducendo il rischio arboreo del filare stradale, e sarà comunque compensata con la piantagione di altri alberi come previsto dal Regolamento del Verde urbano e dal Piano del Verde comunale.

La durata indicativa dei lavori è stimata in quattro mesi: il cantiere prenderà avvio, lunedì 18 maggio, da viale Mameli lato viale Boccaccio.

Modifiche alla viabilità

La prima parte dell’intervento, riguardante il tratto di viale Mameli da via Redi fino a via Maestri del Lavoro (semaforo di viale Boccaccio) comporterà (ordinanza n. 3967/2026 valida fino al 3 giugno), nei tratti di volta in volta interessati dai lavori e in orario di cantiere (9-18), il senso unico alternato con movieri, con limite di velocità di 30 km/h. Nel rimanente arco orario giornaliero la disciplina originaria della circolazione sarà ripristinata.

Sempre nei tratti di viale Mameli di volta in volta interessati dai lavori ma 24 ore su 24, lato civici dispari, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

La fermata dei bus situata all’altezza del civico 145 di viale Mameli sarà abrogata limitatamente al periodo in cui il cantiere opererà in prossimità di essa.

Sarà garantito l’accesso in sicurezza dei veicoli ai passi carrabili e la circolazione dei pedoni in condizioni di sicurezza, in particolare per quanto riguarda marciapiedi, attraversamenti pedonali e accesso ad abitazioni e attività.