Home

Cronaca

Nuova lavagna interattiva multimediale per i ragazzi della 3b delle Brin, l’ha donata dal consiglio di zona 3

Cronaca

12 Dicembre 2024

Nuova lavagna interattiva multimediale per i ragazzi della 3b delle Brin, l’ha donata dal consiglio di zona 3

Livorno, 12 dicembre 2024 Nuova lavagna interattiva multimediale per i ragazzi della 3b delle Brin, l’ha donata dal consiglio di zona 3

Oggi, 12 dicembre 2024, l’Istituto Comprensivo Brin di via Sardegna ha accolto con grande entusiasmo l’inaugurazione di una nuova Lavagna Interattiva Multimediale (LiM) nella classe 3B, donata dal Consiglio di Zona 3. Un evento significativo che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali, docenti, e soprattutto dei bambini, protagonisti principali di questa importante iniziativa.

Alla cerimonia erano presenti la Presidente del Consiglio, Clara Sforza, e il Consigliere Massimo Mancini, che hanno sottolineato l’importanza di questa donazione come un supporto fondamentale per l’innovazione e la qualità dell’insegnamento. La Dirigente scolastica, Dottoressa Iaccarino, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo della nuova tecnologia, che si aggiunge alle risorse già disponibili per le attività didattiche.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per un ringraziamento particolare alla maestra Gabriella Giorgetti, che ha reso possibile il progetto mettendo a disposizione i contatti scolastici necessari per realizzare questa donazione. Un riconoscimento che ha valorizzato l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo obiettivo. La Presidente Clara Sforza, nel suo intervento, ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla Vicesindaca Libera Camici e alla dottoressa Claudia De Vecchi, insieme all’Ufficio di Partecipazione Decentrata, per il grande supporto dato al progetto, che ha permesso di portare a termine questa iniziativa.

Il nuovo strumento tecnologico si inserisce perfettamente nel percorso di digitalizzazione delle scuole, destinato a migliorare l’interattività e la qualità dell’apprendimento. Il personale scolastico presente ha accolto con grande entusiasmo la LiM, consapevole delle opportunità che questo strumento offre per stimolare la curiosità e la partecipazione attiva degli studenti.

I bambini, visibilmente emozionati, hanno preso parte alla cerimonia con grande gioia, esprimendo la loro gratitudine in coro con un caloroso “Grazie”. Un segno tangibile della loro soddisfazione e dell’importanza di un ambiente scolastico sempre più moderno e attento alle esigenze formative.

La cerimonia si è conclusa con un augurio della Presidente Sforza, che ha esortato i bambini a impegnarsi con dedizione nello studio e a sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte dalla tecnologia. Ha anche augurato a tutti un felice Natale, esprimendo il suo augurio che questo nuovo anno scolastico possa essere ricco di successi e soddisfazioni.

Un altro passo importante verso il futuro, che conferma l’impegno del Consiglio di Zona 3 nel supportare l’educazione e la crescita dei nostri ragazzi, offrendo loro gli strumenti più avanzati per un apprendimento sempre più innovativo.

Nuova lavagna interattiva multimediale per i ragazzi della 3b delle Brin, l’ha donata dal consiglio di zona 3