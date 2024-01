Home

25 Gennaio 2024

Cecina (Livorno) 25 gennaio 2024 – Nuova sala di elettrofisiologia: la soddisfazione del Pd di Cecina. “Raccolte le nostre sollecitazioni, premiati lavoro e confronto”

Apertura della nuova sala di elettrofisiologia dell’ospedale di Cecina: la soddisfazione del Partito Democratico di Cecina. “Nei giorni scorsi – spiega la segretaria Elena Benedetti – avevamo lanciato l’allarme sulla perdita di questo importante servizio erogato all’interno dell’ospedale di Cecina.

Siamo contenti che l’Azienda sanitaria abbia recepito le nostre sollecitazioni in tal senso, sia a mezzo stampa che con interlocuzioni dirette con Usl Toscana Nord Ovest, annunciando l’apertura della nuova sala di elettrofisiologia per due sedute a settimana, il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 14 con un medico e due infermieri in una sala dedicata. Le risposte giunte dall’Asl sono un segnale importante che vanno nella direzione auspicata dal Partito Democratico di Cecina.

Questa sala è stata fortemente voluta dal Pd e inserita nel primo progetto dell’ospedale unico delle Valli Etrusche e per questo non possiamo nascondere la nostra soddisfazione. Continueremo però a vigilare con attenzione affinché i volumi di attività, la tipologia e la qualità degli interventi che vi verranno effettuati mantengano gli standard precedenti e, anzi, vengano incrementati, come tra l’altro promesso dall’Asl.

Il funzionamento della nuova sala, si conclude dal Pd cecinese, dovrà essere garantito con dotazioni di personale medico e infermieristico adeguato e, sopratutto, con livelli di formazione ed espertizzazione aderenti agli standard di qualità. Ci aspettiamo perciò che agli annunci seguano presto i fatti concreti, nell’interesse dei cittadini delle Valli Etrusche e dell’Isola d’Elba”.

