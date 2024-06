Home

9 Giugno 2024

Livorno, 9 giugno 2024 – Nuova segnaletica per organizzare la sosta in Borgo di Magrignano

Nei prossimi giorni, sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale per organizzare la sosta nelle strade di Borgo di Magrignano.

In Via Lomi, Via Romiti, Via Natali, Via Mazzacherini, Via Renucci saranno realizzati stalli per auto e motorini, con cartelli di ‘sosta negli appositi spazi’.

In questo modo, sarà possibile utilizzare al meglio lo spazio disponibile per la sosta.

E’ già stata installata la segnaletica di divieto di sosta in Via Natali, per permettere la realizzazione dell’intervento.