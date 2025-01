Home

Livorno 26 gennaio 2025 Nuova Vigoni Livorno prosegue la sua marcia immacolata nel campionato di Serie A/1 di Basket amatori UISP.

Ormai al primo posto nella griglia play off manca solo il conforto della matematica ma pare scontato visto che, al netto delle gare da recuperare, la squadra che ha perso meno dopo la Nuova Vigoni ha tre sconfitte.

I castoro hanno regolato in casa La Perla Santa Maria a Monte per 73-45.

Vittoria netta pure per l’ Accademia Navale che prosegue la sua corsa per il secondo posto battendo il VideoEvents.it, ultimo in classifica e ancora al palo, per 86-34.

I Seagulls cadono a Pontedera contro il Piero Can’t Team per 70-56.

Questa settimana si parte stasera con il match in via Cecconi alle 21,45 tra VideoEvents.it e i viareggini dei Dolphins.

Mercoledì due match: alle 20, 30 all’ Accademia Navale è di visita il Piero Can’t Team Pontedera mentre alle 21,45 alla Gemini derby fra Seagulls e Nuova Vigoni.

In A/2 nel Girone delle livornesi vittorie per le battistrada Athletico MNT a San Miniato (66-60) e Libici (68-47) su Stagno, mentre le Scimmie incappano in un doppio stop: martedì a Volterra e venerdì nel recupero del derby con la Fortezza.

Fortezza che riscatta la sconfitta casalinga con Piombino per 43-40, superando proprio le Scimmie e si piazza al quarto posto, dietro appunto a Athletico MNT, Libici e Volterra.

Stagno nel recupero di venerdì conquista la seconda vittoria stagionale espugnando Piombino 51-50.

Questa settimana si giocherà stasera alle 21,45 all’ Oltremare il match fra Scimmie e Stagno mentre domani alle 21,45 in via Cecconi i Libici ospiteranno San Miniato.

Venerdì gli Steelworkers Piombino riceveranno i Granchi Volterra al PalaCubo alle 21, 30 mentre a Ponte a Egola alle 21,45 si affrontano nel recupero la Casa Culturale San Miniato e Stagno Bullfrogs. Rinviato a giovedì prossimo il Derby tra Athletico e Fortezza.