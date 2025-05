Home

"Nuova vita al centro", incontro pubblico su riqualificazione urbana e sostegno alle attività economiche

29 Maggio 2025

29 Maggio 2025

"Nuova vita al centro", incontro pubblico su riqualificazione urbana e sostegno alle attività economiche

Livorno 29 maggio 2025 “Nuova vita al centro”, incontro pubblico su riqualificazione urbana e sostegno alle attività economiche

Il cuore della città al centro del dibattito. Venerdì 30 maggio alle ore 17. 30, presso il Circolo Centro in via della Madonna 49, si terrà un incontro pubblico dedicato alla riqualificazione urbana e al sostegno delle attività economiche locali, promosso dal Partito Democratico di Livorno.

L’iniziativa nasce con l’intento di costruire una visione condivisa per il rilancio del centro cittadino, attraverso il confronto diretto tra istituzioni, associazioni di categoria e cittadinanza attiva. Un’occasione per discutere progetti di rigenerazione urbana, strategie per rafforzare il tessuto commerciale e turistico, e azioni concrete per migliorare la vivibilità del centro storico.

Tra i relatori:

Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale PD Livorno

Silvia Viviani, assessora all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana

Federico Mirabelli, assessore ai Lavori Pubblici

Rocco Garufo, assessore al Commercio e Turismo

Giovanni Guercio, presidente del Consorzio Buontalenti

A moderare il confronto sarà Simone Maltinti, della segreteria PD con delega a commercio e turismo, mentre le conclusioni saranno affidate a Cristina Lucetti, segretaria del Circolo Centro.

Previsti anche gli interventi delle associazioni di categoria, per raccogliere esigenze e proposte del tessuto imprenditoriale e professionale cittadino.

“L’obiettivo – spiega il PD – è ascoltare le voci del territorio e lavorare insieme per una città più bella, viva e inclusiva.” Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.