Nuova vita per il Centro civico del quartiere Shangai con “Effetto Link”

16 Giugno 2021

Nuova vita per il Centro civico del quartiere Shangai con "Effetto Link"

Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo Comunale

Percorsi di rigenerazione sociale e culturale: “Effetto LINK” al Centro civico Shangai

Previsti servizi di orientamento sulle opportunità della pubblica amministrazione, spazi d’ascolto per le famiglie e accoglienza anziani, doposcuola, mediazione territoriale, animazione del quartiere, prevenzione del gioco d’azzardo e altro

Livorno, 16 giugno 2021

il Centro civico Shangai, in via Fratelli Bandiera 23, sarà il fulcro di “Effetto LINK”, un’azione progettuale che offrirà agli abitanti del quartiere orientamenti su servizi e opportunità offerte dalla pubblica amministrazione, spazi d’ascolto per le famiglie, spazi accoglienza anziani, servizi di doposcuola, educazione territoriale e servizi di mediazione territoriale, attività di animazione del quartiere, attività di prevenzione del gioco d’azzardo e altro.

Tutto questo grazie al coinvolgimento e al partenariato di Arci Livorno, SVS Pubblica Assistenza, Aps “La Solidarietà”, Coop. San Benedetto, e alla collaborazione di Casalp, soggetto proprietario del “Centro Shangai” (palazzina ex Commissariato).

Per l’utilizzo e la gestione dell’immobile è stata infatti stipulata una convenzione della durata di un anno.

L’iniziativa, insieme all’altra macro-azione “Effetto Pop 2.0” che si sta sviluppando nel quartiere Garibaldi, rientra nel progetto “Percorsi di rigenerazione sociale e culturale a Livorno”, approvato e finanziato dalla Regione Toscana, da realizzare mediante iniziative di animazione e di fruibilità degli spazi che coinvolgano attivamente la cittadinanza.

Effetto LINK è stato presentato oggi, mercoledì 16 giugno, nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla coesione sociale e al terzo settore Andrea Raspanti, Alessio Simoncini in rappresentanza di Arci, Veruska Barbini per SVS e La Provvidenza, Stella Angelini e Emiliano Contini per la S. Benedetto, Marcello Canovaro presidente di Casalp.

Il sindaco Salvetti ha sottolineato il rilievo che questa Amministrazione, sin dal primo giorno, ha dato al percorso intrapreso per il quartiere, mantenendo la promessa fatta ai residenti di un’attenzione particolare per Shangai e per gli altri quartieri popolari, anche con la presenza del Sindaco ogni primo lunedì del mese. Il Sindaco ha citato come esempio concreto il bellissimo spettacolo della rassegna “Scenari di Quartiere” che si è tenuto qualche giorno fa nell’anfiteatro ripulito dalle erbacce e finalmente utilizzato. Adesso l’idea realizzata di riaprire il Centro civico, come prospettato insieme ai residenti. Tra l’altro, ha detto il Sindaco, al primo piano dell’edificio troverà collocazione una delle sedi della Polizia Municipale, parte da qui il primo passo verso il decentramento della PM.

L’assessore Raspanti ha tenuto a ribadire quanto sia fondamentale il rapporto tra il Comune, l’associazionismo e il terzo settore, sempre pronti a rispondere con tempestività alle proposte lanciate dalla pubblica amministrazione. Il Centro civico vuol essere un’occasione di ripartenza per un quartiere nel quale, un tempo, le relazioni interpersonali erano più frequenti e significative e si svolgevano molte attività, che nel corso degli anni sono andate diminuendo a causa delle trasformazioni sociologiche intervenute. Per Shangai, ha detto Raspanti, l’Amministrazione comunale ha in cantiere altri progetti, ognuno dei quali è un seme che ci si augura possa germogliare insieme a tutto il quartiere.

Le attività

Ecco in dettaglio le attività che saranno realizzate dai soggetti che partecipano al progetto:

ARCI Livorno

Sportello di Attivazione Sociale.

-offrire orientamento alle/agli abitanti del quartiere, in merito ai servizi cui rivolgersi per le esigenze -emergenti e in merito alle opportunità messe a disposizione dalle varie amministrazioni (es. misure di sostegno al reddito, bisogni sociosanitari etc.);

-Facilitare la comunicazione con le istituzioni territoriali;

-Supportare la costruzione di reti informali, favorendo l’incontro fra le persone in ottica solidale, affinché siano esse stesse la prima risorsa attivabile per un mutuo aiuto;

– fornire informazioni e diffondere le attività che si svolgono all’interno del quartiere.

Le attività di Arci Livorno all’interno del Centro Civico si collocano in continuità con il progetto Shangai Riding e con le prime attività svolte all’interno del progetto “Giovedì di Shangai”, entrambi pensati e realizzati in stretta collaborazione con Linc – Lavorare Insieme Nella Comunità, un’organizzazione esperta nella ricerca e nella progettazione sociale che ha al suo interno numerosi esperti specializzati nella costruzione di comunità, che continuerà a collaborare con Arci nella programmazione e nella realizzazione delle attività nel quartiere.

SVS Pubblica Assistenza

Attivazione di spazi pomeridiani di accoglienza per gli anziani: L’Atelier/Spazio anziani è dedicato alla socializzazione e all’inclusione delle persone anziane. Questo tipo di intervento si svolge in fascia pomeridiana, con sessioni di massimo 2,5 ore affidate ad operatori e operatrici OSA, Educatori e Terapisti occupazionali.

Attivazione di spazi di ascolto per supportare le responsabilità di cura in famiglia: presso il centro viene realizzato anche uno spazio di ascolto aperto, informale, chiamato “Un caffè con Giulia”, realizzato dalla psicologa dott.ssa Giulia Liperini. Prevede sia momenti di ascolto individuale che attività di supporto in piccoli gruppi. L’intervento è articolato su due aree di destinatari:

-i care giver familiari di anziani non autosufficienti, ai quali è riservato un ciclo di incontri (14 ore)

-i genitori di ragazzi in età scolare, per i quali è previsto un percorso dedicato di ascolto (14 ore).

Servizio di doposcuola “Nati per comunicare”: Il doposcuola sarà animato da due insegnanti volontari/e ed è rivolto in particolare agli studenti delle scuole elementari e medie e in base alle richieste pervenute anche agli studenti delle scuole di livello superiore. In collegamento con il servizio di doposcuola potranno essere realizzate attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione sempre nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Aps “La solidarietà”

Attività di animazione nel quartiere

L’Aps “La solidarietà” propone una serie di iniziative di animazione sociale che prevedono l’organizzazione di serate all’aperto, in prossimità del Centro civico/ex Commissariato sede del progetto, con concerti tenuti da gruppi musicali locali e serate di intrattenimento con artisti/cabarettisti locali. Le iniziative di animazione sociale sono finalizzate a coinvolgere tutti i residenti, inclusa la popolazione anziana, incentivando quindi la socializzazione e inclusione alla vita del quartiere favorendo la partecipazione dei cittadini e promuovendo condizioni sociali di maggiore sicurezza e di vivibilità all’interno dello stesso quartiere.

Coop. San Benedetto

La Coop.va San Benedetto coordina attività rivolte alla informazione e prevenzione dai rischi della dipendenza da gioco d’azzardo. Come soggetto capofila di un progetto Regionale del Piano di Contrasto all’azzardo, in collaborazione con il Ceis di Livorno e con l’Associazione Sestante, promuoverà l’informazione e la sensibilizzazione sulla tematica, con iniziative mirate alle varie fasce di età.

Le attività di sportello prevedono:

– ascolto ed orientamento ai servizi territoriali

– diffusione del materiale di prevenzione elaborato in accordo con la Regione

– accompagnamento ai servizi di trattamento e cura della Asl locale e della rete territoriale livornese

– possibilità di prima consulenza psicologica, legale ed economica

In linea con la strategia operativa del Piano Regionale, il servizio di sportello avrà come obiettivo l’integrazione con altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione presenti sul territorio, favorendo la costituzione di reti di intervento con soggetti istituzionali e non.

CASALP

Ascolto degli utenti sul posto una volta a settimana (attività già avviata ma interrotta a causa della pandemia);

eventi legati all’accompagnamento all’abitare;

organizzazione di momenti periodici di incontro con gruppi di nuovi assegnatari per favorire la responsabilità nella conduzione dell’alloggio, il rispetto delle regole e la pacifica convivenza, già nel momento dell’ingresso dell’utente nel mondo dell’E.R.P.;

iniziative di mediazione sociale, anche in aderenza agli orientamenti indicati dalla Regione nella LRT 2/2019. Si auspica il coinvolgimento delle associazioni e degli enti operanti sul territorio nonché il supporto di gruppi spontanei di utenti, per fronteggiare situazioni di conflittualità condominiali già note e prevenire quelle emergenti.

Il calendario del Centro

Le attività all’interno del Centro Civico inizieranno da lunedì 21 giugno e seguiranno, indicativamente, il seguente calendario:

Lunedì

Mattina: ore 9-12 Centro ricreativo anziani (SVS); 9-11 Doposcuola (SVS).

Pomeriggio: 14.30-16.30 Sportello di attivazione sociale (Arci Livorno) ;

Lo sportello con la psicologa dell’SVS sarà presente i giorni 21 giugno, 26 luglio, 31 agosto, in orario 17-19. Le attività dello sportello andranno ad aumentare a partire dal mese di settembre.

Martedì 9.30-12.30 Sportello Cooperativa San Benedetto

Mercoledì

Mattina: 9-10 Doposcuola (SVS); 11-13 Sportello attivazione sociale (Arci Livorno).

Pomeriggio: 15-18 Sportello Cooperativa San Benedetto

Giovedì: nessuna attività al momento prevista

Venerdì

Mattina: 9-12 Centro ricreativo anziani (SVS); 9-10 Doposcuola(SVS).

Sera: serate di intrattenimento a cura di APS La Solidarietà

