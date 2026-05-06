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Nuova vita per il PalaCosmelli, c’è il progetto di Pielle e Rew Team

Cronaca

6 Maggio 2026

Nuova vita per il PalaCosmelli, c’è il progetto di Pielle e Rew Team

Livorno 5 maggio 2026 Nuova vita per il PalaCosmelli, c’è il progetto di Pielle e Rew Team

Nella suggestiva cornice dell’Acquario di Livorno, alla Terrazza Mascagni, nel corso di una serata dedicata agli sponsor, ai soci e alla stampa, il Presidente della Pielle Livorno S.S.D. a r.l., Francesco Farneti, ha annunciato ufficialmente alla città la presentazione di un progetto per la riqualificazione e la gestione del Palasport “Maurizio Cosmelli”.

Accanto alla Pielle Livorno – guidata dallo stesso Farneti insieme ai soci Matteo Rossi e Sillabe s.r.l. – il progetto vede la partecipazione di Rew Team S.S.D. a r.l., rappresentata dai soci Tommaso Morini e Riccardo Balzano.

Rew Team porta in dote una esperienza pluriennale nella gestione di impianti sportivi, maturata direttamente sul campo nella conduzione di strutture pubbliche e private, con un approccio improntato a efficienza, sostenibilità e qualità del servizio.

L’idea presentata alla città si fonda su un principio chiaro:

il Pala Cosmelli sarà un impianto interamente dedicato allo sport, senza attività commerciali estranee alla sua vocazione.

Il palazzetto sarà pensato come uno spazio vivo e aperto, destinato a:

•⁠ ⁠basket agonistico e attività della Pielle;

•⁠ ⁠settore giovanile e minibasket;

•⁠ ⁠fitness, benessere e sport indoor;

•⁠ ⁠sport da combattimento e arti marziali;

•⁠ ⁠attività per scuole, famiglie e terza età;

•⁠ ⁠progetti inclusivi per persone con disabilità;

•⁠ ⁠utilizzo degli spazi da parte di società e associazioni sportive del territorio, attraverso l’assegnazione degli orari da parte della Commissione competente, garantendo un accesso equo e strutturato all’impianto.

È stata inoltre ribadita la volontà di aderire al Progetto SportHabile, per rendere il Pala Cosmelli un centro accessibile e inclusivo.

Nel suo intervento, Farneti ha sottolineato:

“Vogliamo restituire a Livorno un luogo che sia prima di tutto casa dello sport, dei giovani e delle famiglie”.

Con questo annuncio, la Pielle Livorno e Rew Team avviano un percorso concreto per riportare il Pala Cosmelli al centro della vita sportiva cittadina.