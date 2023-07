Home

22 Luglio 2023

Livorno 22 luglio 2023 – Nuove aree per la cantieristica navale, l’Autorità Portuale amplia gli spazi in porto

La modifica funzionale dell’area Ex centrale Enel è la modifica di modifica non sostanziale al Piano Regolatore Portuale contenute nell’Adeguamento Tecnico Funzionale adottato dal Comitato di Gestione

Con questo piano l’AdSP mira a rendere più efficiente e competitivo lo scalo portuale labronico.

Nuove aree per la cantieristica nautica

Nella proposta di modifica si fa presente come il PRP abbia a suo tempo delimitato le aree funzionali adibite alla cantieristica navale lato Darsena Calafati; limitandone le dimensioni rispetto alla localizzazione effettiva delle attività, in quanto era stato previsto nella striscia tra le due Darsene il raddoppio della strada di accesso al Molo Italia.

L’adeguamento tecnico funzionale proposto vede invece l’estensione della funzione di nautica cantieristica per una superficie di circa 18.000 mq in aree adiacenti a quelle individuate nel PRP. In un’ottica di potenziamento delle strutture legate alla cantieristica, si prevede inoltre di estendere la funzione cantieristica su una superficie pari a circa 5.800 mq verso l’Alto Fondale.

