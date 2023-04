Home

Cronaca

Nuove assunzioni in Comune a Livorno, Carmignani e Scalabrini (Fp-Cgil): “Passo importante, lo chiedevamo da anni: ridotta la precarietà”

Cronaca

20 Aprile 2023

Nuove assunzioni in Comune a Livorno, Carmignani e Scalabrini (Fp-Cgil): “Passo importante, lo chiedevamo da anni: ridotta la precarietà”

Livorno 20 aprile 2023 – Nuove assunzioni in Comune a Livorno, Carmignani e Scalabrini (Fp-Cgil): “Passo importante, lo chiedevamo da anni: ridotta la precarietà”

Apprendiamo con soddisfazione la notizia che l’amministrazione comunale di Livorno provvederà ad effettuare 70 nuove assunzioni tra educatrici, insegnanti, amministrativi categoria C riservato alle categorie protette, tecnici e bibliotecari. Sottolineiamo in particolare l’importanza del concorso riservato alle categorie protette per 10 posti di impiegato amministrativo, per l’alto valore inclusivo di questa scelta

La decisione del Comune è sicuramente importante. Come Fp-Cgil ci battiamo da anni per chiedere nuove assunzioni al fine di rinforzare i servizi pubblici erogati in favore dei cittadini. E’ bene infatti sottolineare che queste assunzioni non aumentano l’offerta dei servizi: esse servono per ridurre la precarietà di alcuni settori e per aiutare il personale presente a migliorare la qualità delle prestazioni fornite ai livornesi. Sono infatti anni che denunciamo le criticità in determinati settori dovute alla grave carenza di personale. Per quanto riguarda ad esempio la prevista assunzione di 9 educatrici dalla graduatoria già in vigore, bisogna sottolineare che questi nuovi ingressi serviranno a raggiungere più facilmente e in modo più stabile i parametri di sicurezza previsti dalle normative regionali.

Siamo pertanto felici che l’amministrazione comunale abbia deciso di intraprendere questo percorso: l’auspicio è che si tratti solo di un primo importante passo in vista dell’assunzione di ulteriore personale per garantire un servizio pubblico sempre più in grado di soddisfare le richieste dei cittadini.

Rendiamo noto infine che la Fp-Cgil organizzerà due corsi di formazione per tutti coloro che volessero prepararsi al concorso per insegnante o a quello riservato alle categorie protette per personale amministrativo categoria C. Nei prossimi giorni sui social della Fp-Cgil saranno pubblicate le modalità per accedere ai corsi di preparazione. Per ulteriori informazioni contattare la Fp-Cgil all’indirizzo mail: cgil@comune.livorno.it

Mauro Scalabrini (segretario generale Fp-Cgil provincia di Livorno)

Letizia Carmignani (segreteria Fp-Cgil provincia di Livorno e coordinatrice rsu del Comune)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin