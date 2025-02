Home

Nuove attività al canile comunale di Livorno: rieducazione, adozioni e più servizi per il benessere degli animali

17 Febbraio 2025

Livorno 17 febbraio 2025

A partire dal 16 febbraio, il canile comunale “La cuccia nel bosco” di Livorno, situato in località Pian di Rota, sarà gestito direttamente dal Comune, con il supporto della Coob – Consorzio di cooperative sociali per l’inclusione lavorativa e delle consorziate Melograno e Ponteverde.

Questa nuova organizzazione porterà importanti novità per migliorare il benessere degli animali ospitati e per rafforzare il rapporto tra il canile e la cittadinanza.

Un percorso di rieducazione per i cani più difficili

Una delle principali innovazioni riguarda i cani con problematiche comportamentali. Saranno affiancati da un veterinario comportamentalista e da un educatore cinofilo esperto, figure fondamentali per la loro rieducazione e il reinserimento in un contesto familiare. Questo approccio aiuterà a ridurre il tempo di permanenza degli animali in canile e a prepararli meglio per l’adozione.

Canile più aperto alla città

L’amministrazione comunale ha deciso di facilitare l’accesso al canile, aprendo le visite ai cittadini senza necessità di appuntamento in giorni e orari predefiniti. Resta invece obbligatoria la prenotazione per chi desidera adottare un cane, così da garantire un percorso più consapevole e responsabile.

Passeggiate, volontariato e collaborazione con le associazioni

Grande attenzione verrà data alle attività quotidiane a supporto degli animali, come le passeggiate, la promozione delle adozioni e la prevenzione del randagismo. Il Comune potenzierà la collaborazione con le associazioni per la tutela degli animali e permetterà ai cittadini di partecipare attivamente attraverso patti di collaborazione.

Nuovi servizi e attrezzature per il benessere degli ospiti

Per migliorare la qualità della vita dei cani ospitati, il canile sarà dotato di attrezzature moderne: una lavatrice per la pulizia di coperte e cappottini, una lavastoviglie per igienizzare le ciotole e una nuova postazione di lavaggio con vasca e phon per garantire la pulizia e la cura degli animali.

Obiettivo: più benessere e adozioni consapevoli

Queste iniziative fanno parte di una strategia più ampia del Comune di Livorno, che punta a garantire:

Il benessere fisico e psicologico degli animali ospitati, anche attraverso percorsi di riabilitazione comportamentale.

degli animali ospitati, anche attraverso percorsi di riabilitazione comportamentale. Un’adozione consapevole, promuovendo l’idea che adottare sia meglio che comprare e sensibilizzando sull’accoglienza di cani anziani o con bisogni speciali.

Con queste nuove misure, il canile “La cuccia nel bosco” si conferma un punto di riferimento per la tutela e il benessere degli animali a Livorno, aprendo le porte a una gestione più inclusiva e vicina ai cittadini.