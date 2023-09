Nuove attività, in via Montebello c’è la pizzeria “gourmet” La Perla

Livorno 15 settembre 2023

A Livorno c’è un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza: la pizzeria “La Perla”. Questo nuovo locale, situato in via Montebello 57, è il frutto del duro lavoro e dell’ambizione del suo giovane proprietario, Khaled.

Khaled, un ragazzo ambizioso di 31 anni, ha deciso di aprire la sua pizzeria dopo molti sacrifici. Nonostante le difficoltà, Khaled è sempre stato spinto dalla sua passione per la pizza e dal desiderio di crescere e cercare sempre novità innovative. Grazie alla sua esperienza decennale nel settore e al sostegno morale della sua famiglia, Khaled ha intrapreso questo percorso con lo scopo di raggiungere i suoi obiettivi passo dopo passo.

“Oggigiorno, è veramente difficile intraprende un percorso del genere. Devi essere anche un po’ incosciente delle volte, perchè è veramente difficile, però io credo”. -Racconta Khaled –

La pizzeria “La Perla” offre un menù ampio e variegato. Oltre al menù “Classico”, pensato per i clienti più tradizionalisti. Khaled ha poi introdotto un menù “Premium” che è un po’ al di sopra del Classico, “con prodotti particolari, ma nemmeno più di tanto, perché comunque è destinato ad una fascia media, che deve rimanere sempre”. – Precisa Khaled

Poi c’è il menù “Gourmet”, che verrà ulteriormente arricchito nel corso dell’inverno con , con il prosciutto crudo di cervo e altre cose un po’ più particolari che arriveranno

Tra le proposte del locale ci sono anche antipasti come carpacci e tartare; 5e5 e pizze dolci che è il menù chiaramente più innovativo (con dei Kinder Bueno, Rocher e altre cose carine) perché è goloso!

La vera specialità della pizzeria “La Perla” è l’impasto. Khaled collabora con un mulino italiano particolare per creare un impasto con germe di grano vivo. Questo impasto, oltre ad essere molto aromatico e ricco di fibre, è anche molto digeribile grazie a un doppio prefermento.

Una delle novità più golose proposte da Khaled è l’impasto al cioccolato, utilizzato per creare delle pizze dolci davvero particolari. Queste pizze, arricchite con ingredienti come crema al pistacchio dolce, cioccolato bianco, Rocher White e Kinder Bueno bianco, sono un vero paradiso per gli amanti del cioccolato.

Infine, la pizzeria “La Perla” offre anche il servizio di asporto e consegna a domicilio, per permettere a tutti di gustare le sue prelibatezze comodamente a casa propria.

In conclusione, la pizzeria “La Perla” rappresenta una nuova realtà nel panorama gastronomico livornese, capace di unire tradizione e innovazione grazie alla passione e all’impegno del suo giovane proprietario Khaled.

La Pizzeria La Perla su Instagram e su Facebook