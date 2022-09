Home

Nuove imprese che sfidano la crisi? CNA le cerca e le premia, torna il Premio Cambiamenti con 20mila euro alla prima classificata

10 Settembre 2022

Livorno 10 settembre 2022 – Nuove imprese che sfidano la crisi? CNA le cerca e le premia, torna il Premio Cambiamenti con 20mila euro alla prima classificata

“Non è certo un bel periodo che chi ha una partita iva, tra pandemia, guerra e caro energia, eppure molti continuano ad aprire nuove imprese, chi per perseguire i propri sogni, chi per fare di necessità virtù:

CNA sta cercando proprio le imprese nate dal 2018 ad oggi, quindi poco prima della tempesta perfetta, che raccontandosi comunichino il perché ed il come del proprio fare impresa, che vogliano farsi conoscere e conoscere altre imprese, in uno scambio di esperienze e di conoscenze che nel mondo delle aziende è sempre portatore di innovazione e di lavoro.

La coordinatrice provinciale del contest Ilaria Niccolini spiega:

Con il Premio Cambiamenti CNA offre gratuitamente l’opportunità di mettersi alla prova con un grande concorso nazionale.

Il concorso è promosso in collaborazione con Artigiancassa, TIM, Unipolsai, Alpitour, Citroën, Wurth, H-Farm, KSRent ed altri; scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi anni (dopo il 1° gennaio 2018) che hanno in sé la spinta della novità e dell’innovazione”.

A livello nazionale alle tre migliori startup dell’anno andranno premi in denaro e in consulenze o servizi (20mila euro alla prima classificata)

Le aziende finaliste avranno la possibilità di presentare la propria attività anche nel corso di un evento nazionale che verrà organizzato a Roma il 15 dicembre 2022.

Lo scorso anno furono ben 1026 le imprese che si iscrissero, con 350 comuni coinvolti.

“Come nelle precedenti edizioni – continua Niccolini – CNA Livorno, con la collaborazione del gruppo Giovani Imprenditori CNA; organizzerà a metà ottobre una fase provinciale del Premio in cui tutte le aziende partecipanti avranno la possibilità di presentarsi, con premi per categorie e per zona di provenienza.

Tre aziende accederanno poi alla fase organizzata da CNA Toscana a Firenze. Tutte le nuove imprese sono di per sé un valore ed una novità per il territorio e la sua economia: e noi vorremmo conoscerle tutte”.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione semplice: basta collegarsi al sito https://premiocambiamenti.it/ ed effettuare la registrazione entro il 30 settembre 2022.

Per maggiori informazioni e chiarimenti, nonché per un supporto all’iscrizione scrivere a ilaria.niccolini@cnalivorno.it o chiamare il 3477169561.

