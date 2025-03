Nuove infiltrazioni alle Micheli-La Marmora: la scuola dell’Infanzia da venerdì trasferita alla scuola Volano. Il Comune diffida la ditta che ha costruito il modulo

Home

12 Marzo 2025

La situazione delle scuole Micheli-La Marmora, ospitate nella struttura modulare lungo le Mura Lorenesi, è stata oggi al centro di una conferenza stampa del sindaco Luca Salvetti e della vicesindaca Libera Camici.

La vicesindaca ha ricordato che, a seguito delle forti precipitazioni di febbraio; erano stati effettuati interventi significativi da parte della ditta Interguest (che ha costruito i moduli e con la quale il Comune ha un contratto per il noleggio e la manutenzione) per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua. Tuttavia, nella notte di ieri, dopo le abbondanti piogge; le infiltrazioni si sono ripresentate in alcune aule (tre della scuola dell’infanzia e tre della scuola primaria). Questo problema non si era verificato con le piogge di lunedì scorso, lasciando inizialmente sperare che i lavori fossero stati risolutivi.

Questa mattina, all’avvio delle attività scolastiche, alcune famiglie hanno contattato i Vigili del Fuoco; sul posto si sono recati la vicesindaca, i dirigenti e i responsabili comunali delle Attività Educative e delle Manutenzioni.

“I Vigili del Fuoco, dopo il sopralluogo, hanno confermato che non sussistono pericoli strutturali per l’edificio. Tuttavia, è inaccettabile che continuino a verificarsi infiltrazioni in una scuola, ed è necessario risolvere il problema in modo definitivo”, ha dichiarato la vicesindaca Camici.

Negli ultimi mesi, la ditta Interguest ha realizzato vari interventi per migliorare la situazione, tra cui il raddoppio dei pluviali e dei discendenti, ma ciò non è stato sufficiente a eliminare il problema.

I Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura esclusivamente delle aule interessate, mentre il resto della scuola rimane agibile.

Purtroppo tre aule su quattro della scuola dell’infanzia risultano inagibili, pertanto il Comune ha disposto il temporaneo spostamento dell’attività didattica, a partire da venerdì, nella scuola Volano.

Per limitare i disagi che questo spostamento comporta alle famiglie, da venerdì sarà attivato un servizio di trasporto scolastico con due pulmini, che accompagneranno i bambini dalle scuole Micheli alla scuola Volano, dove riprenderanno regolarmente le attività.

Invece per quanto riguarda la scuola Primaria invece gli studenti possono restare nella struttura modulare, ma verranno ricollocati in altri spazi interni all’istituto dove non si sono verificate infiltrazioni.

Per consentire la riorganizzazione la scuola domani sarà chiusa e le attività, sia alla struttura modulare che alla scuola volano ripartiranno venerdì 14 marzo.

“Siamo dalla parte delle famiglie”, ha ribadito la vicesindaca, “e al tempo stesso siamo parte lesa in questa vicenda. Il Comune ha un contratto di noleggio con manutenzione ordinaria con la ditta che ha realizzato i moduli scolastici, ed è loro responsabilità risolvere il problema. Per questo abbiamo inviato una diffida affinché intervengano con urgenza già da domani. Inoltre, fino a quando la situazione non sarà risolta, il Comune sospenderà il pagamento del canone mensile previsto dal contratto”.

Se la ditta non fornirà una soluzione definitiva e garantita, l’Amministrazione si riserva di intervenire anche in danno, affidando il lavoro ad altre aziende specializzate nel settore.

La Vicesindaca ha avuto comunque la garanzia che la ditta domattina sarà alla scuola insieme ai tecnici del Comune per i controlli necessari su tutta la struttura, impianti elettrici in primis.

Il Sindaco ha spiegato che la scelta di utilizzare strutture modulari, come quella della scuola Micheli-La Marmora, è stata presa nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino. L’Amministrazione, infatti, ha deciso di intervenire non solo sugli edifici esistenti, ma anche di costruire nuove scuole, “e negli ultimi cinque anni ne sono state inaugurate due”, ha ricordato.

“Abbiamo adottato una soluzione già utilizzata con successo in altre città, dove queste strutture modulari hanno dato ottimi risultati nella maggior parte dei casi. Purtroppo, con la scuola Micheli-La Marmora, siamo incappati in un’eccezione”, ha sottolineato il sindaco.

L’Amministrazione ha chiesto alla ditta un intervento immediato per risolvere il problema. “Abbiamo mantenuto un dialogo costante con l’azienda, ma non possiamo permettere che la situazione rimanga irrisolta. Non accetteremo alcun ritardo o giustificazione”, ha aggiunto.

Questa mattina, a seguito degli ultimi eventi, l’Avvocatura comunale ha partecipato alla riunione sull’emergenza, e il Comune ha deciso di adottare tutte le misure necessarie, a partire dal blocco dei pagamenti e di qualsiasi altra fatturazione fino alla completa risoluzione del problema. “Questa situazione è inaccettabile e agiremo di conseguenza”, ha concluso il Sindaco.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Federico Mirabelli, ha fatto infine il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la sede delle scuole Micheli.

“Ecco i passaggi che sono stati effettuati finora:

17 gennaio: consegna ufficiale dei lavori alla ditta vincitrice dell’appalto.

10 febbraio: avvio del cantiere, nel rispetto dell’impegno di iniziare entro un mese dalla consegna.

Attualmente, le attività in corso riguardano principalmente:

L’allestimento del cantiere.

Le indagini necessarie alla definizione del progetto esecutivo.

L’inizio delle opere interne, tra cui:

Rimozione di pavimentazione e porte.

Interventi su alcune lesioni nelle murature.

Smantellamento degli impianti.

Anche se dall’esterno non si vedono ancora impalcature, il cantiere è operativo e i lavori stanno procedendo all’interno dell’edificio.

I tempi contrattuali previsti per il completamento dell’opera sono di 310 giorni. Per garantire il rispetto delle scadenze, l’Amministrazione sta monitorando costantemente l’andamento dei lavori. Il 17 marzo è previsto un sopralluogo con tutti gli uffici tecnici e la ditta esecutrice per verificare lo stato dell’intervento.

“L’obiettivo è chiaro: consegnare la nuova sede delle scuole Micheli nei tempi stabiliti, garantendo agli alunni e agli insegnanti un ambiente sicuro e idoneo”, ha dichiarato l’assessore Mirabelli.

Ha poi sottolineato che la scelta di ricorrere a strutture modulari è stata funzionale a questo investimento dell’Amministrazione, che sta lavorando con la massima attenzione per risolvere ogni criticità. “Di fronte ai problemi emersi, ci siamo sempre mossi con presenza costante sul territorio, cercando soluzioni concrete. Anche in questo caso, stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per assicurare il miglior servizio possibile e, soprattutto, garantire la sicurezza di tutti”, ha concluso.

