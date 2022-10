Aree pubbliche

25 Ottobre 2022

Livorno, 25 ottobre 2022 – Nuovi attraversamenti rialzati a Salviano e in via Gramsci, i lavori partiranno il 26 ottobre

Da mercoledì prossimo partiranno i lavori, effettuati dal Comune di Livorno, per altri attraversamenti pedonali rialzati in strade cittadine particolarmente pericolose per i pedoni.

Questi gli interventi previsti:

Su via di Salviano:

– sarà rialzato l’attraversamento esistente all’intersezione con via Carlo Antonio Campioni;

verrà realizzato un attraversamento rialzato presso il numero civico 308 spostando in direzione sud di circa 15 m l’attraversamento esistente per motivi dimensionali;

sarà realizzato un attraversamento rialzato presso il numero civico 502

Via Costanza e via Gramsci

Come per gli interventi già realizzati sul lungomare, la loro pavimentazione sarà realizzata in conglomerato bituminoso stampato colorato, tale da indurre la moderazione di velocità anche con effetti cromatici, oltre che strutturali.

In particolare la pavimentazione rialzata sarà trattata con procedimento di stampaggio a caldo e procedimento di resinatura con resine acriliche a base acquosa, modificate con cariche di quarzo per rendere la superficie resistente allo scivolamento e sarà posizionata segnaletica orizzontale in materiale termoplastico rifrangente ad alta resistenza.

Riguardo all’intervento in via Gramsci, che deve però essere rimandato di qualche giorno a causa degli imminenti lavori di asfaltatura su un altro tratto di viale Marconi, sarà realizzata una nuova pavimentazione lievemente rialzata per i due attraversamenti già esistenti. Saranno inoltre realizzati anche due impianti di segnaletica integrativa luminosa e lampeggiante, utilizzando dei dispositivi che includono anche l’illuminazione dedicata, visti i numerosi gravi incidenti accaduti negli ultimi anni.

La circolare 3698/2001 “Linee guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana” redatta dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, indica per le aree urbane di medie e grandi dimensioni, tra i principali interventi di gestione della velocità, ai fini della messa in sicurezza stradale mediante riduzione dell’incidentalità, l’installazione di elementi di moderazione del traffico, tra cui la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.

“Stiamo andando avanti con questo tipo di infrastruttura stradale – afferma l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – che ci sta dando buoni risultati e contribuisce anche a diffondere la cultura della sicurezza stradale di cui c’è tanto bisogno nella nostra città come in tante altre”.