Nuovi attraversamenti rialzati e segnaletica luminosa, il Comune investe altri 300.000 euro

Previsti nuovi attraversamenti rialzati e portali segnaletici luminosi dotati di lampeggianti

Livorno 22 dicembre 2021

La Giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo per quasi 300mila euro di lavori finalizzati a migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali, grazie alla riduzione della velocità e a una migliore segnaletica.

Gli interventi riguardano le seguenti strade della città:

via Gaetano D’Alesio; piazza Luigi Orlando; il tratto di viale Italia compreso fra via dei Mulinacci e piazza G. E. Modigliani; via di Salviano, via Costanza, via Niccolò Stenone, via Antonio Gramsci

Gli interventi consistono nella realizzazione di:

nuovi attraversamenti rialzati, nel rialzo di attraversamenti pedonali già esistenti;

potenziamento dell’illuminazione luminosa degli attraversamenti tramite coppie di portali segnaletici luminosi dotati di lampeggianti.

Le Linee guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana redatte dal Ministero dei Lavori Pubblici indicano infatti tra i principali interventi di gestione della velocità, per le aree urbane di medie e grandi dimensioni: l’installazione di elementi di moderazione del traffico, tra cui gli attraversamenti pedonali rialzati che possono essere installati su strade urbane con limite di velocità entro i 50 km/h (da non confondersi con i dossi di rallentamento della velocità, i quali non possono essere installati su strade che costituiscono viabilità preferenziali per i veicoli di emergenza.

L’assessore all’ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello dichiara:

“Prosegue con questo progetto, che sarà realizzato in tempi molto brevi la messa in sicurezza di Viale Italia

Sarà realizzato secondo le linee delineate dal PUMS, che si estende sia a nord, verso Piazza Mazzini, che a sud, verso Antignano (proseguiremo in un prossimo lotto fino a Via Pigafetta).

In questo progetto abbiamo voluto inserire altre situazioni critiche, come quella di Via Gramsci; dove utilizzeremo i portali luminosi.

In via Costanza, e presso il plesso scolastico di Via Stenone, sarà realizzato un intervento in continuità con la riqualificazione dell’area a verde antistante la scuola.

Gli attraversamenti pedonali stanno già dando i primi buoni risultati in termini di riduzione della velocità e dell’incidentalità

Noi desideriamo estendere questo modello anche per promuovere un necessario cambiamento di abitudini e di mentalità.

Ringrazio gli uffici per l’ottimo lavoro svolto”.

Ecco il dettaglio degli interventi:

– lungo il viale Italia, nel tratto tra via dei Mulinacci e piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, sono 5 gli attraversamenti pedonali rialzati da realizzare:

tre già esistenti, che saranno rialzati (quelli in corrispondenza con piazza G. E. Modigliani, con via Forte dei Cavalleggeri e con via dei Mulinacci);

e due attraversamenti rialzati completamente nuovi, uno presso il civico 189 (tra la Terrazza Mascagni e la yogurteria) e uno presso l’intersezione con via Carlo Meyer, altro punto molto interessato dal transito pedonale in cui insistono una gelateria e altre attività commerciali;

– piazza Luigi Orlando l’attraversamento pedonale in corrispondenza con l’Arena Astra sarà dotato di due portali con segnaletica integrativa di attraversamento pedonale luminosa dotata di lampeggianti;

– in via Gaetano D’Alesio l’attraversamento pedonale tra piazza Mazzini e il centro commerciale Porta a Mare zona Coop-Unieuro (via Walter Martigli) sarà rialzato e completato con due portali segnaletici luminosi dotati di lampeggianti;

– via Antonio Gramsci i due attraversamenti pedonali all’ingresso Pronto Soccorso/personale ospedaliero (intersezione con via del Volontariato) saranno dotati di due portali segnaletici luminosi con lampeggianti;

– nel tratto nord di via di Salviano saranno rialzati i due attraversamenti pedonali esistenti in prossimità di via Carlo Antonio Campioni e quello più a sud in corrispondenza con il civico 269;

– in via Costanza saranno rialzati gli attuali due attraversamenti con isola pedonale esistenti in prossimità dei negozi e all’intersezione con via delle Viole;

– via Niccolò Stenone sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato tra il blocco a forma di anfiteatro e le scuole.

In base alla tipologia di strada, i tratti rialzati avranno una lunghezza piana di almeno 5 metri per lo sviluppo totale della carreggiata. La pendenza delle rampe non supererà il 7%.

La pavimentazione sarà realizzata in conglomerato bituminoso stampato e resinato antiscivolo, con strisce in materiale termoplastico rifrangente e colorato.

L’inizio dei lavori, dopo la conclusione delle procedure di affidamento, è previsto per il mese di aprile. Il piano di interventi sarà completato entro la fine del 2022.