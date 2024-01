Nuovi Casi di Truffe Bancarie a Livorno: Confconsumatori al Lavoro

Home

9 Gennaio 2024

Riapre la sede Confconsumatori di Livorno

Lo sportello ha gestito durante le feste il caso di due famiglie livornesi

vittime di truffe bancarie online



Lo sportello è già alle prese con due casi di truffe bancarie online che hanno interessato altrettante famiglie livornesi, che si sono rivolte in via d’urgenza all’associazione durante le feste.

Le due famiglie, infatti, avevano visto violati i propri conti correnti dopo aver ricevuto un sms “spoofing” ovvero un falso messaggio sulla chat messaggistica bancaria che indicava alcune operazioni fraudolente e le istruzioni (altrettanto false) per bloccarle.

In questi casi, infatti, il risparmiatore viene tratto in inganno e cliccando sul link collegato al messaggio subisce effettivamente la sottrazione dei propri codici di accesso.

La Confconsumatori livornese è già al lavoro per le due famiglie, avendo inoltrato i rispettivi reclami.

«L’associazione – fanno sapere da Confconsumatori – in tutta Italia, in Toscana e anche a Livorno è in prima fila per la difesa e la prevenzione delle truffe bancarie online».

Gli interessati possono rivolgersi alla nuova sede, operativa da dicembre, in via Garibaldi 100, aperta il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 19 (telefono: 331 4293391; email: confconsumatori.li@libero.it). Il responsabile dello sportello è Marco Pacini.

