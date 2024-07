Home

17 Luglio 2024

Livorno 17 luglio 2024 – Nuovi cassonetti “smart” creano problemi alle imprese

L’introduzione dei nuovi cassonetti “smart” a Livorno, pensati per migliorare la gestione dei rifiuti, sta generando diversi problemi per le imprese del territorio.

“Nonostante le intenzioni positive, i nuovi cassonetti non facilitano le operazioni di smaltimento” riporta i direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli.

“Le bocchette sono troppo piccole, adatte a un conferimento familiare, ma rendono impossibile l’inserimento di rifiuti di maggiori dimensioni come quelli prodotti da ristoranti, bar e negozi. Questo rappresenta un ostacolo rilevante per la gestione quotidiana degli esercizi commerciali”.

Confcommercio ha informato l’assessora all’ambiente, Giovanna Cepparello, richiedendo un incontro per discutere delle criticità riscontrate e trovare soluzioni praticabili. “Abbiamo chiesto un confronto con l’assessora per affrontare questi problemi e individuare modalità alternative di apertura dei cassonetti per i resti delle attività commerciali,” ha aggiunto Pieragnoli. “L’assessora è al corrente della situazione, e ne ha chiesto ragione ad Aamps, perché i cassonetti dovrebbero comprendere una modalità di apertura dedicata alle categorie economiche”.

Confcommercio auspica che questo incontro possa avvenire al più presto, per consentire alle imprese di operare in modo efficiente e senza ulteriori ostacoli.

L’assessore Giovanna Cepparello da noi interpellata riferisce che con l’attivazione della App per i commercianti si aprirà l’intero sportello e non solo l’oblò, quindi non avranno più questo problema