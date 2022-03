Nuovi colori tattoo, Cna: “Più sicuri ma occhio agli abusivi”

Home

14 Marzo 2022

Livorno 14 marzo 2022

Con i nuovi colori tatuaggi ancora più sicuri, ma occhio agli abusivi

I colori sono finalmente tornati negli studi Tattoo aumentandone il livello di sicurezza.

Sania Farneti, presidente provinciale dei tatuatori, spiega:

“Con le nuove direttive della Comunità Europea dal 4 gennaio 2022 data di entrata in vigore del Regolamento UE 2020/2081 (che ha modificato il Regolamento REACH n. 1907/2006), sono state introdotte importanti restrizioni sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco semipermanente limitando la presenza nelle miscele di sostanze altamente pericolose per la salute umana.

I tatuatori italiani si pongono adesso ad un livello di sicurezza superiore rispetto ad altre nazioni.

I nuovi colori sono adesso disponibili, anche se non è facile reperirli e ne è aumentato il costo”.

“Rivolgersi agli abusivi per farsi un tatuaggio è adesso ancor più pericoloso di prima. – aggiunge la coordinatrice Valentina Bonaldi. – Perché chi non rispetta alcuna norma in fatto di igiene, sicurezza e tributi sicuramente continuerà anche ad usare i vecchi colori adesso fuorilegge.

I vecchi colori non possono essere utilizzati, anche se acquistati prima del 4 gennaio e quindi nelle scorte.

Il tatuatore inoltre prima di acquistare i nuovi colori deve assolutamente sincerarsi della presenza, in etichetta, della dicitura:

“Miscela per tatuaggi o trucco permanente”.

Inoltre, prima di eseguire il tatuaggio, deve fornire al cliente le informazioni indicate obbligatoriamente sull’imballaggio della miscela”.

