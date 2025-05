Home

Nuovi elettrodomestici per potenziare il servizio mensa della parrocchia San Luca Evangelista di Stagno

12 Maggio 2025

Si rinnova la parrocchia San Luca Evangelista di Stagno (LI)

Grazie a una donazione di Banco BPM, i locali parrocchiali adibiti all’accoglienza della comunità sono stati rinnovati con nuovi elettrodomestici e arredi.

Si rinnovano con nuovi elettrodomestici e arredi i locali della parrocchia San Luca Evangelista di Stagno, a Livorno.

Grazie a una donazione da parte di Banco BPM, la cucina è stata dotata di un nuovo forno e di una nuova affettatrice. Inoltre per l’oratorio sono state acquistate 70 sedie.

La Parrocchia di San Luca Evangelista a Stagno è un punto di aggregazione per la comunità locale attraverso l’organizzazione di attività e momenti di condivisione destinati a giovani, persone anziane e persone bisognose.

Stagno è una zona di Livorno particolarmente difficile; la parrocchia con le sue iniziative svolge nella zona un importante ruolo sociale offrendo, soprattutto a ragazze e ragazzi, possibilità di aggregazione anche mediante percorsi formativi mirati, al fine di prevenire situazioni di povertà educativa e degrado.

«Poter ‘toccare con mano’ i risultati dei nostri interventi facendo visita alle associazioni è per noi fonte di grande soddisfazione e in particolare agli oratori che sono luoghi così preziosi per una comunità.

Marco Giorgio Valori, Responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco Bpm commenta:

Siamo felici che questa donazione contribuisca all’ammodernamento dei locali della Parrocchia San Luca Evangelista consentendo di organizzare con maggiore efficacia il servizio mensa e le attività dell’oratorio: questo tipo di iniziative rientra nell’impegno che la banca profonde per accompagnare lo sviluppo del tessuto sociale dei territori.»

Nella foto:

Marco Giorgio Valori responsabile Direzione Tirrenica Banco BPM, Alberto Cosimi Terzo Settore e Istituzioni Religiose Banco BPM; Ilaria Guantini, responsabile Filiale di Stagno Banco BPM; Francesca Morucci responsabile Filiale Livorno 3 Banco BPM; Leonardo Biasci, Doretta Santagiuliana, Aurelio Mezzetta, Francesca Loforte, Maria Luisa Buglione, membri del Consiglio Pastorale; Giovanni Biasci, Assessore alle Politiche Ambientali presso il Comune di Collesalvetti.