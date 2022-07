Home

Cronaca

Aree pubbliche

Nuovi giochi inclusivi nel parchino di via dell’Artigianato angolo via delle Sorgenti

Aree pubbliche

7 Luglio 2022

Nuovi giochi inclusivi nel parchino di via dell’Artigianato angolo via delle Sorgenti

Livorno, 7 luglio 2022

Sono iniziati i lavori, commissionati dal Comune di Livorno, per la riqualificazione dell’area giochi nel parchino di via dell’Artigianato (angolo via delle Sorgenti), con nuovi giochi inclusivi.

L’intervento prevede l’installazione di una struttura a 3 torri in legno di robinia comprensiva di due scivoli, ponte, camminamenti e arrampicate, di due altalene doppie su pavimentazione in ghiaia, e di una altalena inclusiva su pavimentazione antitrauma.

La fine lavori è prevista entro venerdì della prossima settimana.

Durante le operazioni di scavo o che comunque comportino particolare movimentazione di mezzi, l’accesso al parco sarà limitato per garantire l’incolumità degli utenti.

L’intervento rientra nell’appalto “Realizzazione parchi-gioco inclusivi”, che ha già portato nei mesi scorsi alla realizzazione di nuove aree gioco nel Parco Coltellini, in piazza Europa alla Scopaia, in via Giordano Bruno e in via Abruzzi a Coteto.

L’impresa appaltatrice è la ditta Holzhof di Mezzolombardo (Tn).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin