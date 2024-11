Nuovi interventi di illuminazione per aree verdi e giardini pubblici

Home

17 Novembre 2024

La Giunta comunale di Livorno ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e il potenziamento dell’illuminazione in diverse aree verdi e giardini pubblici della città. L’iniziativa nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, soprattutto nelle ore serali, e di ottimizzare il consumo energetico grazie all’uso di tecnologie moderne.

Il progetto prevede l’installazione di 34 nuovi corpi illuminanti a LED, distribuiti strategicamente nelle seguenti aree: il parco Il Triangolo e lo stradello del parco BMX nel quartiere La Rosa, il parco di via Beppe Orlandi, il parco di Collinaia, il parco Berlinguer situato in via Torino e la strada pedonale di via del Vecchio Lazzeretto.

Questa iniziativa punta a garantire una maggiore sicurezza per i residenti e gli utenti delle aree pubbliche, migliorando l’illuminazione e, di conseguenza, la visibilità durante le ore serali. Inoltre, ogni corpo illuminante sarà dotato di un sistema di “dimmerazione”, una tecnologia avanzata che permette di regolare l’intensità della luce, contribuendo così a un significativo risparmio energetico durante i periodi di minore affluenza.

Il costo complessivo dell’investimento per la realizzazione di questi interventi è di 150mila euro. L’adozione della tecnologia LED, oltre a migliorare l’efficienza energetica, si inserisce nel più ampio obiettivo della città di Livorno di promuovere soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Questi interventi testimoniano l’impegno dell’amministrazione nel rendere più sicuri e accoglienti gli spazi pubblici, offrendo alla comunità un ambiente più confortevole e sicuro per godere delle aree verdi anche nelle ore serali.