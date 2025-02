Livorno, 21 febbraio 2025 Nuovi letti elettrici a Villa Serena, Raspanti: “un investimento da 100mila euro molto atteso”

Dopo la residenza sanitaria assistita Pascoli, anche Villa Serena, l’altra Rsa comunale, è stata dotata di nuovi letti elettrici.

La scorsa settimana sono stati consegnati 53 nuovi letti elettrici. In totale ora i letti elettrici sono 93 grazie anche a due precedenti forniture e all’aggiunta di altri 5 portati dalla Rsa Pascoli.

Al momento a Villa Serena su 118 posti letto, 93 sono elettrici.

Nella Rsa Pascoli i posti letto sono 84 e tutti elettrici.

La spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale (bilancio 2024), è stata di

€ 100.000,00.

“Si tratta di un intervento molto atteso – sono le parole dell’assessore al Sociale Andrea Raspanti – che segue quello già realizzato al Pascoli. Un miglioramento per gli ospiti ma anche per i lavoratori e le lavoratrici del servizio. Un investimento non isolato, che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale a giocare un ruolo di primo piano nell’erogazione di un servizio importante come quello della residenzialità degli anziani non autosufficienti”.