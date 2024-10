Home

28 Ottobre 2024

Nuovi loges per non vedenti a Livorno: l’impegno del Comune per una città più accessibile

Livorno 28 ottobre 2024 Nuovi loges per non vedenti a Livorno: l'impegno del Comune per una città più accessibile

Il Comune di Livorno, guidato dal sindaco Luca Salvetti, ha recentemente portato a termine un’iniziativa significativa per migliorare l’accessibilità urbana, installando nuovi percorsi Loges per non vedenti.

I nuovi percorsi tattili, posizionati in corrispondenza dei passaggi pedonali nel tratto di via Marradi tra via Cambini e piazza Attias/via Roma, rappresentano un importante passo avanti per rendere la città più inclusiva.

Questi percorsi tattili, appositamente progettati per le esigenze delle persone non vedenti o ipovedenti, offrono una guida sicura;, segnalando il passaggio in prossimità degli attraversamenti pedonali e migliorano così l’autonomia e la sicurezza di chi si muove senza il beneficio della vista.

L’intervento si è reso possibile anche grazie alla recente ristrutturazione dei marciapiedi in questo tratto di strada, dove l’amministrazione ha colto l’opportunità per integrare gli adeguamenti in linea con le esigenze di mobilità inclusiva.

Questo progetto testimonia l’impegno della giunta Salvetti nel promuovere l’inclusività e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini, rendendo gli spazi urbani sempre più sicuri e accessibili. Le nuove installazioni riflettono una crescente attenzione verso una mobilità che non si limita alle esigenze automobilistiche, ma si estende a tutti gli utenti della strada, in particolare alle persone con disabilità visive.

