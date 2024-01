Home

12 Gennaio 2024

Nuovi marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche, al via i lavori in via Liguria

Livorno, 12 gennaio 2024 – Nuovi marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche, al via i lavori in via Liguria

Partiranno lunedì 15 gennaio i lavori programmati dall’ufficio Lavori stradali del Comune di Livorno per la riqualificazione dei marciapiedi di via Liguria, nel quartiere Coteto, con abbattimento delle relative barriere architettoniche.

L’intervento riguarda entrambi i marciapiedi, per tutta la lunghezza della strada.

È prevista la rimozione degli attuali cordoli e la posa in opera di nuovi cordoli in granito con “mostra” ad un’altezza massima di 15 cm, la demolizione fino a 20 cm della pavimentazione esistente, l’esecuzione del nuovo sottofondo costituito da massicciata in pietrisco stabilizzato spessa 8 cm, il rifacimento del massetto in calcestruzzo spesso 10 cm, la realizzazione della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “tappetino per marciapiedi”.

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è previsto l’abbassamento dei cordoli in corrispondenza con gli attraversamenti pedonali e lo spostamento di alcuni pali dell’illuminazione in modo da garantire l’accessibilità dei marciapiedi alle persone con ridotta capacità motoria o su sedia a rotelle.

Saranno inoltre realizzate alcune opere fognarie quali la sostituzione delle bocche di lupo a margine dei nuovi marciapiedi con moderne caditoie prefabbricate munite di sifoni a chiusura idraulica idonei a impedire la risalita di sgradevoli esalazioni, e la sostituzione dei chiusini ammalorati e obsoleti con nuovi manufatti in ghisa.

Le modifiche alla viabilità necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, in vigore fino al 23 febbraio, prevedono nei tratti stradali interessati dal cantiere il restringimento di carreggiata con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, senza chiusura della strada. In via Liguria sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h. I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto a quello di volta in volta interessato dai lavori.

