Home

Cronaca

Aree pubbliche

Nuovi orari e servizi alla Baracchina 20 in piazza G. Garibaldi

Aree pubbliche

6 Maggio 2022

Nuovi orari e servizi alla Baracchina 20 in piazza G. Garibaldi

Livorno 6 maggio 2022

A seguito dei buoni riscontri rilevati e ottenuti con le attività socio-culturali e con i servizi di portierato gratuito offerti, si informa che a partire da giovedì 21 maggio 2022 presso BARACCHINA 20

saranno attivati nuovi servizi con un ampliamento dell’orario di apertura.

L’info-point/sportello di aiuto sarà aperto 7 giorni su 7 con il seguente orario: tutti i giorni dalle 17 alle 22 e il martedì e il giovedì anche la mattina dalle 10 alle 12.

I servizi gratuiti offerti alla cittadinanza, grazie all’attività dei volontari, sono i seguenti:

➔ assistenza nelle pratiche comunali e prefettizie (es: anagrafiche, residenza, alloggio, ospitalità,

passaporto, permesso di soggiorno, cittadinanza italiana, imparare la lingua italiana ecc…);

➔ assistenza nelle pratiche di contabilità fiscal (es: ISEE,730 ecc…);

➔ assistenza nelle pratiche e domande per gli Enti del Lavoro e pensionistici (Curriculum-vitae,

disoccupazione, NASPI, reddito di cittadinanza ec…);

➔ raccolta di comunicazioni riguardanti ogni tipologia di segnalazione da inviare a SEGNALALì del

Comune di ivorno e/o segnalazioni per altri enti del territorio che dialogano con la cittadinanza

(AAMPS, ASA, USL ecc…);

➔ promozione di eventi turistici ed artistici attraverso la conoscenza di identità culturali etniche, di

storie personali, professionali e del vissuto del quartiere Pontino San Marco.

➔ raccolta adesioni alla squadra sportiva AFRICA ACADEMY CALCIO

➔ raccolta adesioni alla SEZIONE NAUTICA PONTINO SAN MARCO

Tale modifica è stata concordata con l’Assessorato ai Beni Comuni del Comune di Livorno, con cui il Comitato Pontino San Marco ha siglato il Patto di Collaborazione per la gestione della Baracchina 20 di

Piazza G.Garibaldi.

Le specifiche attività si svolgeranno in cooperazione con gli uffici di Prefettura e Questura di Livorno, che operano per la tutela della cittadinanza e la sicurezza integrata sul territorio.

Si ricorda che Baracchina 20 svolge da sempre anche la funzione di punto di informazione per visitatori e turisti avvalendosi della posizione strategica sulla piazza: luogo di transito tra centro città e

quartieri storici con affaccio sulla Fortezza Nuova e il suggestivo specchio d’acqua del Pontino.

Tra l’altro Baracchina 20 è anche vetrina di promozione del marchio Quality Made che il CCN Antico Borgo Reale,su iniziativa del Comitato Pontino San Marco, ha ottenuto partecipando al progetto INTERREG denominatoSMARTIC. L’acquisizione del marchio è valso l’inserimento in una guida turistica internazionale del quartiere Pontino San Marco.

Associando la sua consueta azione di confronto e proposta per la riqualificazione urbanistica ed eco-sostenibile del rione, alla costante presenza in loco di volontarie/i nelle attività eco-solidali sopra

descritte, il Comitato Pontino san Marco auspica che tutto ciò possa ulteriormente contribuire alla costruzione di una migliore vivibilità per il centro storico della città, di cui il quartiere Pontino San Marco è

parte integrante.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin