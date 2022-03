Home

Nuovi orti urbani in Coteto, l’annuncio del comitato (Video)

17 Marzo 2022

Livorno 17 marzo 2022

E’ stato presentato il nuovo progetto di orti urbani

A fine Aprile dello scorso anno attivistə del comitato orti urbani di via Goito, Asia-Usb, Ex Caserma Occupata e Collettivo anarchico libertario entrarono nell’area compresa tra Viale Boccaccio e Via Piemonte a Livorno.



L’area, uno dei pochi spazi verdi rimasti in città, era abbandonata a se stessa e difficilmente fruibile dalle persone che abitano nel quartiere. Fu quindi riaperta dalle e dagli attivisti rendendola di nuovo utilizzabile dalla cittadinanza. Furono poi organizzate varie iniziative di pulizia e sensibilizzazione a cui parteciparono anche molte persone del quartiere.

Ora è formalizzato l’avvio di un nuovo progetto di orti urbani con già 22 porzioni “assegnate” ad altrettanti cittadini, alcuni dei quali abitanti del quartiere.

Un modo per vivere direttamente quest’area portando avanti un progetto sociale ed ambientale.

Un presidio costante che sarà utile a tutti per far vivere uno spazio verde inutlizzato su cui insiste l’ipotesi di una nuova speculazione edilizia.

Invitiamo quindi gli organi di stampa a partecipare alla presentazione del progetto che avverrà domani a partire dalle ore 12 direttamente nell’area del podere, ingresso da Via Piemonte.

