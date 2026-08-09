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Nuovi parcheggi, dalla Regione soldi ai comuni: in arrivo il bando toscano

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9 Agosto 2026

Nuovi parcheggi, dalla Regione soldi ai comuni: in arrivo il bando toscano

Livorno e tutta la Toscana, 8 agosto 2026 Nuovi parcheggi, dalla Regione soldi ai comuni: in arrivo il bando toscano

La Regione Toscana prepara un nuovo bando per finanziare la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici. L’obiettivo riguarda il decongestionamento urbano, la mobilità e la riqualificazione dei centri abitati.

Il comunicato indica che la misura vale 19,5 milioni di euro complessivi. La Regione apre l’avviso a tutti i Comuni toscani e sostiene interventi dedicati a nuove aree di sosta. Ogni amministrazione potrà presentare una sola proposta.

Il contributo massimo previsto per progetto arriva fino a due milioni di euro. Il finanziamento punta anche a favorire la cosiddetta “Toscana Diffusa”, con attenzione alla qualità ambientale delle soluzioni.

Attenzione a sostenibilità e progetti collegati a funzioni pubbliche

Il bando mette al centro criteri specifici. La Regione chiede particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alle infrastrutture pensate a servizio di edifici con funzioni pubbliche. Il testo richiama anche i progetti realizzati con fondi Pnrr.

La Regione specifica inoltre requisiti legati alla fattibilità amministrativa. I Comuni devono avere la piena disponibilità dell’area dove costruire il parcheggio. I progetti devono anche risultare conformi agli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica.

Il bando prevede anche un vincolo sulle coperture già ottenute. I progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure comunitarie, nazionali o regionali con finalità analoghe.

Come aumentano i punteggi nei criteri del bando

La Regione segnala diversi elementi che potranno dare maggiore punteggio alle proposte. Tra questi rientrano l’intermodalità. Il comunicato cita l’integrazione con il trasporto pubblico e con la mobilità dolce.

Contribuiscono anche soluzioni ecologicamente sostenibili. Il testo riporta esempi come lampioni fotovoltaici e asfalto drenante. La Regione premia inoltre un’eventuale dimensione sovracomunale dell’intervento.

Il bando guarda anche all’accessibilità e ai servizi. Tra le misure indicate compaiono spazi dedicati allo sharing e aree di sosta “rosa” per donne in gravidanza e famiglie con bambini piccoli. La Regione cita anche arredi urbani di supporto.

Il comunicato include la presenza di verde pubblico, panchine e accessori. Rilevano anche i parcheggi realizzati per strutture che erogano servizi pubblici generali, come scuole e strutture sanitarie. La Regione valorizza anche gli interventi collegati ai finanziamenti Pnrr.

Risorse disponibili e tempi per domande

La somma complessiva del bando è 19,5 milioni di euro per il periodo 2027-2046. La Regione indica 500 mila euro per il 2027 e un milione di euro per ciascuna annualità dal 2028 al 2046.

L’avviso pubblico uscirà entro agosto, con indicazione delle modalità di presentazione. Le domande potranno essere inviate dal 14 settembre al 30 novembre 2026.

Il comunicato riporta che la Regione ha approvato le misure in una recente seduta di Giunta. Il presidente Eugenio Giani e l’assessore ai trasporti Filippo Boni illustrano il senso dell’intervento come aiuto concreto ai Comuni pronti a investire in nuove aree di sosta.